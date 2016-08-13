افتتاح صندوق قرض الحسنه امداد در تهران و چهار استان

به گزارش خبرگزاری مهر، صندوق قرض الحسنه امداد با هدف تبیین و ترویج سنت قرض الحسنه و بازمهندسی فرآیندها با رویکرد جلب مشارکت و جذب سپرده و کمک های مردمی و نیزکاهش بروکراسی اداری درمراجعه مددجویان و نیازمندان به بانک ها برای دریافت وام افتتاح می شود.

براساس این گزارش، اعتباراولیه کمیته امداد برای راه اندازی صندوق قرض الحسنه امداد یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. ارائه تسهیلات با کارمزد سه درصد ثابت به متقاضیان پرداخت می شود.

علی نورمحمدی مدیرکل امور اجرایی وام کمیته امداد پیش از این از راه اندازی ۳۶ شعبه صندوق قرض الحسنه در سال جاری با مجوز بانک مرکزی و با هدف جذب سپرده های خیران و اعطای تسهیلات به مددجویان در سراسر کشور خبر داد و گفته بود: کمیته امداد براساس برنامه ریزی هایی انجام داده در هر استان یک شعبه و برای استان تهران پنج شعبه صندوق قرض الحسنه در نظر گرفته است.

وی با بیان اینکه در برنامه ریزی های انجام شده امسال در هر استان یک شعبه راه اندازی می شود، اظهار داشت: تعداد شعبات قرض الحسنه امداد در استانهایی که جمعیت مددجویی بیشتری دارند طی سالهای آینده برای ارائه خدمات مطلوب و سریعتر به مددجویان افزایش خواهد یافت.

شایسته ذکر است، بیش از ۷۰۰ مرکز این نهاد ارائه تسهیلات قرض الحسنه به نیازمندان را بر عهده دارند.