ارائه آموزش مهارتی به چهار هزار مددجوی کمیته امداد استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر، عبدالرسول کازرونی با اشاره به همکاری متقابل کمیته امداد و سازمان فنی و حرفه ای در خصوص آموزش و مهارت آموزی متقاضیان اشتغال اظهار داشت: با توجه به ظرفیت هایی که در کمیته امداد و سازمان فنی و حرفه ای وجود دارد نیازمند هم افزایی و پوشش متقابل در این زمینه هستیم.

وی در ادامه با اشاره به مشارکت بخش خصوصی آموزش فنی و حرفه ای در توانمندسازی مددجویان در روستا های استان گفت: می توان از ظرفیت های بخش خصوصی در توانمندسازی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد در راستای قرارداد همکاری که بین دو طرف منعقد شده است استفاده بهینه داشت.

کازرونی از آموزش ۴۰۰۰ نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد با آموزش های مهارتی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش های شهری و روستایی در سال جاری خبر داد و گفت: نیاز سنجی آموزشی در روستاهای استان انجام شده و در نشست با مدیر کل امور بانوان استانداری نیز نیاز های آموزشی شهری و روستایی احصاء شده چرا که بخشی از از این آموزش ها در قالب طرح امید اجتماعی در روستاها برگزار خواهد شد.