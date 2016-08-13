استفاده از تجهیزات مدرن در پزشکی قانونی در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرزاق برزگر روز شنبه در مراسم معارفه مدیرکل جدید پزشکی قانونی قزوین که درسالن اجتماعات دادگستری برگزار شد اظهارداشت: برای این که بتوانیم از حقوق مردم صیانت کنیم باید نیازهای این سازمان تامین شود که در این راستا استفاده از امکانات به روز در اولویت است.

وی افزود: از دولت و مجلس انتظار داریم با توجه به حساسیت فعالیت پزشکی قانونی با حمایت جدی از این سازمان زمینه خدمات بهتر به مردم را فراهم کنند.

برزگر یادآورشد:درسازمان پزشکی قانونی فعالیت‌های مختلفی ازجمله خدمات آزمایشگاهی، بررسی اجساد با دستور مراجع قضایی، پاسخ گویی به استعلام، بررسی قوانین مرگ صورت می گیرد که در این راستا ضمن تعامل علمی با مراکز آموزشی و عالی و بررسی قوانین مرگ مغزی تلاش می شود کارهای خوبی ارائه شود.

قائم‌ مقام سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: خدمات پزشکی قانونی در حوزه های آموزشی و پژوهشی در حوادث، سوانح، تعیین سن، معاینه اجساد و موارد مشکوک قابل توجه است.

وی بیان کرد: ارتباط نزدیک با قوه قضائیه و دادگستری در پیشبرد امور نقش موثری دارد و یکی از مهم‌ترین رویکردهای سازمان در سال جاری ارائه خدمات مناسب به مردم با دقت، صحت و حفظ امانتداری است.

قائم ‌مقام سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: علیرغم محدودیت‌های مختلف در بخش اقتصادی استفاده از تجهیزات علمی مدرن و به روز در اولویت برنامه های ما قرار گرفته است.

افزایش ۱۰ برابری خدمات پزشکی قانونی قابل توجه است

وی بیان کرد: پزشکی قانونی محدودیت های زیادی دارد و از نظر خدمات زیربنایی، نیرو، امکانات و اعتبار با مشکلات جدی روبروست و با افزایش خدمات هنوز امکانات مورد نیاز خود را تامین نکرده است.

برزگر اظهارداشت: در طول ۲۰ سال اخیر خدمات پزشکی قانونی حدود ۱۰ برابر افزایش یافته اما امکانات آن متناسب با توسعه خدمات افزایش نیافته که این موضوع فشار مضاعفی به مجموعه همکاران این سازمان وارد کرده است.

وی بیان کرد: با همه مشکلات استفاده از بدنه کارشناسی در این سازمان موجب ارتقاء کیفی خدمات شده و در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد پرسنل این سازمان متخصص هستند.

قائم مقام پزشکی قانونی کشور گفت: اگر تلاش مضاعف و تعهد و تخصص همکاران پزشکی قانون نبود در خدمت رسانی به مردم مشکل ایجاد می شد اما با تلاش شبانه روزی مجموعه خود در زمینه تکریم ارباب رجوع توانسته ایم به عنوان دستگاه برتر در بسیاری از استانها معرفی شویم و به این کار افتخار می کنیم.

در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات دوساله مهرداد تائبی مدیرکل سابق، بهزاد ولی زاده به عنوان مدیر کل جدید پزشکی قانونی استان قزوین معرفی شد.