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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۴۱

سامانه رزرو اینترنتی زائرسرا در میقات الرضا راه اندازی شد

سامانه رزرو اینترنتی زائرسرا در میقات الرضا راه اندازی شد

طبس- به مناسبت دهه کرامت و جهت رفاه حال زائران آستان حضرت حسین بن موسی الکاظم (ع) در شهرستان طبس سامانه رزرواسیون اینترنتی زائرسرای حضرت راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی موسسه آستان حضرت حسین بن موسی الکاظم (ع)، زائران می توانند پیش از تشرف به شهر طبس، از طریق آدرس Miqat.Uspace.ir نسبت به رزرو اینترنتی اتاق‌ها و سوئیت‌های زائرسرا اقدام کنند.

آستان حضرت حسین‌بن‌موسی‌الکاظم (ع) در مسیر تردد زائران عزیز از ۶ استان مرکزی کشور قرار گرفته و با توجه به خدمات ارزنده آستان قدس رضوی به عنوان میقات‌الرضا و اولین شهر زیارتی در استان خراسان جنوبی شناخته شده و سالیانه میزبان قریب به شش میلیون نفر زائر است.

زائرسرای آستان مبارک حضرت حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس در جوار حرم مطهر ایشان قرار دارد و در مسیر زیارت امام رضا (ع) میزبان خیل عظیمی از زائران و شهروندان کشور است.

در این امامزاده، تسهیلات اقامتی از قبیل واحدهای اقامتی با تجهیزات کامل برای استراحت، باغ رضوان با چشم‌اندازی قابل تحسین، آشپزخانه‌های عمومی با تجهیزات کامل آشپزی، دو باب سقاخانه دارای آب سرد و شیرین، فروشگاه‌های محصولات فرهنگی و مواد غذایی، دارالشفاء و پاسگاه انتظامی حرم، گرمابه رضوان، پارک بازی کودکان، پارکینگ‌های وسائط نقلیه سبک و سنگین، سرویس‌های بهداشتی و فضای سبز زیبا برای زائران فراهم است.

کد مطلب 3740134

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    نظرات

    • سیدعلی حسینی DE ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      بسیارعالی
    • علی زحمتکش IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۹
      0 4
      پاسخ
      ۱اتاق مخام
    • محمد‌حاجی‌آبادی IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
      1 0
      پاسخ
      باید ببینم
    • خانمی IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
      5 3
      پاسخ
      چگونه اتاق رزو کنم
      • مهدی گلی IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
        0 0
        عالی
    • جهان IR ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      عالی
    • IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      چجوری اتاق رزروکنیم

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