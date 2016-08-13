سامانه رزرو اینترنتی زائرسرا در میقات الرضا راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی موسسه آستان حضرت حسین بن موسی الکاظم (ع)، زائران می توانند پیش از تشرف به شهر طبس، از طریق آدرس Miqat.Uspace.ir نسبت به رزرو اینترنتی اتاق‌ها و سوئیت‌های زائرسرا اقدام کنند.

آستان حضرت حسین‌بن‌موسی‌الکاظم (ع) در مسیر تردد زائران عزیز از ۶ استان مرکزی کشور قرار گرفته و با توجه به خدمات ارزنده آستان قدس رضوی به عنوان میقات‌الرضا و اولین شهر زیارتی در استان خراسان جنوبی شناخته شده و سالیانه میزبان قریب به شش میلیون نفر زائر است.

زائرسرای آستان مبارک حضرت حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس در جوار حرم مطهر ایشان قرار دارد و در مسیر زیارت امام رضا (ع) میزبان خیل عظیمی از زائران و شهروندان کشور است.

در این امامزاده، تسهیلات اقامتی از قبیل واحدهای اقامتی با تجهیزات کامل برای استراحت، باغ رضوان با چشم‌اندازی قابل تحسین، آشپزخانه‌های عمومی با تجهیزات کامل آشپزی، دو باب سقاخانه دارای آب سرد و شیرین، فروشگاه‌های محصولات فرهنگی و مواد غذایی، دارالشفاء و پاسگاه انتظامی حرم، گرمابه رضوان، پارک بازی کودکان، پارکینگ‌های وسائط نقلیه سبک و سنگین، سرویس‌های بهداشتی و فضای سبز زیبا برای زائران فراهم است.