  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۰۶

دبیر کل مجلس علمای شیعه هند :

پرچم بارگاه حضرت رضا پناه مسلمانان جهان است

پرچم بارگاه حضرت رضا پناه مسلمانان جهان است

مشهد ـ دبیر کل مجلس علمای شیعه هند گفت: پرچم هر کشوری محدود به مرزهای آن سرزمین است اما مقبولیت پرچم بارگاه حضرت رضا مرز نمی‌شناسد و مسلمانان در اقصی نقاط جهان، خود را زیر سایه آن می یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر  به نقل از  ستاد خبری طرح زیر سایه خورشید، سید کلب جواد نقوی در جشن بزرگ «زیر سایه خورشید» که به میزبانی شیعیان دهلی نو برگزار شد، اظهار کرد: عشق اهل‌بیت(ع) در دل مسلمانان این کشور نهادینه شده است.

وی ادامه داد: پرچم هر کشوری محدود به مرزهای آن سرزمین است اما مقبولیت پرچم متبرک بارگاه حضرت رضا(ع) مرزی نمی‌شناسد و مسلمانان و شیعیان در اقصی نقاط جهان، خود را زیر سایه و پناه آن می‌یابند.

مبلغان و خدام رضوی نیز با تقدیر از این استقبال، برنامه‌های فرهنگی ـ تبلیغی خود را برای این شیعیان اجرا نمودند و سوغات متبرک آستان قدس رضوی را در میان حضار توزیع نمودند.

گفتنی است در این مراسم، شخصیت های مختلفی همچوننماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات، امام جماعت مسجد قناتی دهلی، سرپرست موسسه اهل بیت (ع) و... نیز حضور داشتند.

کد مطلب 3740149

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها