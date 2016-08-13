پرچم بارگاه حضرت رضا پناه مسلمانان جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری طرح زیر سایه خورشید، سید کلب جواد نقوی در جشن بزرگ «زیر سایه خورشید» که به میزبانی شیعیان دهلی نو برگزار شد، اظهار کرد: عشق اهل‌بیت(ع) در دل مسلمانان این کشور نهادینه شده است.

وی ادامه داد: پرچم هر کشوری محدود به مرزهای آن سرزمین است اما مقبولیت پرچم متبرک بارگاه حضرت رضا(ع) مرزی نمی‌شناسد و مسلمانان و شیعیان در اقصی نقاط جهان، خود را زیر سایه و پناه آن می‌یابند.

مبلغان و خدام رضوی نیز با تقدیر از این استقبال، برنامه‌های فرهنگی ـ تبلیغی خود را برای این شیعیان اجرا نمودند و سوغات متبرک آستان قدس رضوی را در میان حضار توزیع نمودند.

گفتنی است در این مراسم، شخصیت های مختلفی همچوننماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات، امام جماعت مسجد قناتی دهلی، سرپرست موسسه اهل بیت (ع) و... نیز حضور داشتند.