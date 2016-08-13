به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله شمس خرم آبادی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طی هفته دولت امسال تعداد روستاهای بهره مند از گاز در استان به بیش از ۸۳۰ روستا خواهند رسید اظهار داشت: از این تعداد، طرح گازرسانی به حدود ۵۰۰ روستا در سه سال اخیر صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه طی هفته دولت امسال گازرسانی به ۶۱ روستای لرستان با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید گفت: سه هزار و ۴۰۰ خانوار ساکن در این تعداد روستا امسال به جمع مشترکین شرکت گاز استان لرستان اضافه می شوند.

مدیر عامل شرکت گاز لرستان عنوان کرد: گازرسانی به روستاها اولویت نخست شرکت گاز استان بوده و در این راستا طرح گازرسانی به بیش از ۲۴۰ روستای استان در حال اجرا است.

شمس خرم آبادی با تاکید بر اینکه جمعیت روستایی بهره مند از گاز در لرستان طی دو سال اخیر به ۶۵ درصد افزایش یافته است افزود: با اجرای طرحهای در دست اجرا و برنامه ریزی تعداد بیشتری از روستاهای استان از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.

وی یادآوری کرد: از ۲۵ شهر لرستان هم اکنون ۲۳ شهر از نعمت گاز بهره مند بوده و طرح گازرسانی به شهرهای «شول آباد» و «درب گنبد» نیز در دست مطالعه است.