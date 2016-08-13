به گزارش خبرنگارمهر، محمد علیزاده ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: مرکز جامع توانبخشی جمعیت هلال احمر استان اصفهان یکی از معدود مراکز موجود در کشور است که تمام خدمات فیزیکی موجود در زمینه توانبخشی از جمله فیزیوتراپی، شنوائی سنجی، گفتار درمانی، بخش خدمات فنی و غیره را ارائه می‌کند.

وی با اشاره به اینکه این مرکز تنها مرکز جامع توانبخشی استان به شمار می‌رود، افزود: این مرکز تمام خدمات را از پایه تا پیشرفته ارائه می‌کند، در همین راستا سال گذشته این مرکز به ۹ هزار نفر در بخش خدمات فنی، به ۸ هزار نفر خدمات گفتار درمانی و دیگر خدمات را ارائه کرد.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر استان اصفهان تصریح کرد: در همین راستا سال گذشته درمانگاه‌های هلال احمر استان به ۲۵ هزار نفر و واحد واکسیناسیون نیز به ۲۰ هزار نفر خدمات رسانی کردند.

وی پیرامون واحد واکسیناسیون مرکز جامعه توانبشخی هلال احمر استان خاطرنشان کرد: خدمات واکسن به حجاج، زائرین عتبات و مسافرین خارج از کشور در این واحد انجام می‌گیرد.

علیزاده بیان داشت: در زمینه واکسیناسیون جمعیت هلال احمر استان اصفهان پس از انستیتو پاستور تهران کامل‌ترین به شمار می‌رود، پس از تزریق واکسن برای عتبات و یا مسافرین خارج از کشور گواهینامه بین‌المللی واکسیناسیون صادر می‌شود.

وی با اشاره به شهرستان‌هائی که در حال حاضر در استان مرکز توانبخشی دارند، گفت: شهرستان‌های کاشان، نجف‌آباد، تیران و کرون، شهرضا، خوانسار و کهریزسنگ نجف‌آباد از جمله این موارد است.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر استان اصفهان با بیان اینکه در زمینه درمان اضطراری، استان اصفهان یکی از ۴ بیمارستان سیار کشور را در اختیار دارد، افزود: بدون شک این بیمارستان یکی از آماده‌ترین‌ بیمارستان‌های سیار کشور است.

وی تصریح کرد:در حال حاضر ۱۵ تیم مراقبت سلامت، ۸ تیم بیمارستان سیار و ۳ تیم برپائی و نگهداری بیمارستان سیار انجام وظیفه می‌کنند.

علیزلاده ابراز داشت: در همین راستا یک درمانگاه تخصصی داخلی در منطقه ۷ اصفهان به زودی به بهره‌برداری می‌رسد، مرکز توانبخشی بیماران MS نیز با همکاری انجمن آن به تازگی شروع به کار کرده است.