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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۴۹

فرماندار بهاباد:

زلزله بهاباد خسارتی در بر نداشته است

زلزله بهاباد خسارتی در بر نداشته است

یزد ـ فرماندار بهاباد گفت: زلزله ظهر امروز بهاباد خوشبختانه خسارتی در بر نداشته اما کارشناسان همچنان در روستاهای اطراف در حال بررسی هستند.

عباس اقبال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زلزله های یکی دو سال اخیر بهاباد معمولا در شرق این شهرستان اتفاق می افتاد اما امروز برای نخستین بار طی دو سال سه اخیر زلزله در غرب بهاباد رخ داده است.

وی بیان کرد: این زلزله در منطقه غیرمسکونی رخ داده اما در شهر بهاباد و روستاهای غرب بهاباد کاملا احساس شده است.

اقبال یادآور شد: تا این لحظه خسارتی گزارش نشده اما کارشناسان همچنان در روستاها در حال بررسی هستند اما در مجموع بعید به نظر می رسد این زلزله خسارتی به دنبال داشته باشد.

فرماندار بهاباد ادامه داد: در شهرستان بهاباد زلزله های کوچک و بزرگ بسیاری رخ می دهد و این شهرستان روی خط زلزله قرار گرفته است اما معمولا اغلب زلزله ها زیر سه ریشتر است.

کد مطلب 3740157

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