کره شمالی آمریکا را به حمله اتمی تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونهاپ، کره شمالی امروز با متهم کردن آمریکا به حمله قریب الوقوع به این کشور، تهدید کرد در صورتی که نشانه هایی از این تهاجم مشاهده شود، علیه آمریکا به حمله اتمی مبادرت خواهد ورزید.

خبرگزاری یونهاپ امروز به نقل از خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA) در این باره اعلام کرد: تلاش آمریکا برای تهاجم به جمهوری دموکراتیک خلق کره یک اقدام عجولانه و بدون محاسبه تلقی می شود.

در بیانیه صادره توسط خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA) آمده است: برخی اقدامات اخیر آمریکا آشکارا حکایت از تلاش واشنگتن برای انجام یک حمله پیشگیرانه به کره شمالی دارد.

این بیانیه همچنین می افزاید: حملات پیشگیرانه چیزی نیست که در انحصار آمریکا باشد.