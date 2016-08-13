۶۵۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه عمرانی و مصرفی گلستان تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیشقدم، ظهر شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان اظهار کرد: در سال جاری ۱۶۱ میلیارد تومان اعتبار استانی و ۴۶۴ میلیارد تومان اعتبار درآمدی برای استان گلستان مصوب شده است.
وی افزود: اختلاف ۱۹۱ میلیارد تومانی اعتبارات مصرفی و هزینه عمرانی استان با درآمدنشان میدهد ما به همین میزان از اعتبارات درآمدی سایر استانها استفاده میکنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گلستان بابیان اینکه درآمد عمومی استان در سال گذشته ۳۵۹ میلیارد تومان بود، ادامه داد: با افزایش ۲۱.۷ درصدی اعتبارات مصوب درآمد گلستان نسبت به سال گذشته با افزایش ۱۰۳.۵ درصدی مازاد درآمد مواجه است که این میزان در استانهای بزرگ کشور ۸۳ درصد بوده است.
وی اظهار امیدواری کرد: با تحقق ۲۱.۷ درصدی اعتبارات درآمدی مصوب استان در سال بتوانیم بخش صنعت را نیز به کمک درآمد استانی در سال جاری بیاوریم.
پیشقدم از افزایش ۲۰ درصدی درآمد اختصاصی استان در سال جاری خبر داد و اضافه کرد: پیشبینی میشود بیشترین درآمد عمومی استان از سوی سازمان امور اقتصاد و دارای و دریافت مالیات تأمینشده و پسازآن نیروی انتظامی و ثبتاحوال بیشترین درآمد استان را تأمین کنند.
وی بابیان اینکه بیشتری درآمد اختصاصی استان مربوط به آموزشوپرورش بوده که اعتبارات آن به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان بوده است، تصریح کرد: اعتبارات هزینهای استان ۱۱۰ میلیارد تومان بوده که این رقم امسال به ۱۳۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مصوب استانی ۱۸ درصد رشد داشته است این در حالی است که میانگین کشور ۱۹ درصد است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گلستان بابیان اینکه امسال استان شاهد رشد ۲۱.۵ درصدی سایر اعتبارات هزینهای است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که میانگین کشور حدود ۱۷.۵ درصد بوده و این امر نشان میدهد گلستان رشد مناسبی در این بخش داشته است.
وی همچنین گفت: با توجه به محدودیتها سال گذشته استان گلستان در توزیع اعتبارات هزینهای با مشکل مواجه بود که امسال با ارسال جدول هفدهگانه به دستگاههای اجرایی و تشکیل بانک اطلاعاتی تلاش کردیم با برنامهای جدید در مورد اعتبارات هزینهای استان تصمیمگیری کنیم.
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