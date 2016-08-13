روزانه ۵۰۰ نفر به داروخانه هلال احمر اصفهان مراجعه می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه دهقانی ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: در سال گذشته به ۱۲۰ هزار نفر خدمات رسانی شده و ۴۴۰ هزار قلم داروئی خدمات ارائه شد.

وی بیان داشت: داروخانه هلال احمر استان اصفهان بیش از ۳۰ سال است که فعالیت می‌کند و داروهای خاص، تخصصی و وفوق تخصصی توسط این مرکز ارائه می‌شود، در همین راستا با بیمه‌های مختلف همکاری می‌کنیم.

مدیر داروخانه جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: داروخانه هلال احمر اصفهان از نظر کمیت و کیفیت رتبه نخست کشور را دارد که در بین داروخانه هلال احمر استان‌های کشور رتبه نخست بالاترین سهم فروش با رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته و بالاترین رشد را دارد.

وی بیان داشت: در حال حاضر میانگین مراجعه کنندگان داروخانه هلال احمر استان روزانه ۵۰۰ نفر است، در همین راستا در سال جاری به ۴۶ هزار بیمار دارورسانی کردیم که ۱۲ درصد نسبت سال گذشته رشد داشته‌ایم.