احتمال سفر «اردوغان» به ایران طی هفته های آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیاه چاپ لندن، برخی منابع ایرانی در گفتگو با این روزنامه لندنی از احتمال سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران در آینده ای نزدیک خبر دادند.

بر اساس این گزارش الحیاه روزنامه چاپ لندن به نقل از منابع ایرانی اعلام کرد که «ظریف» وزیر خارجه ایران در دیدار با مسئولان ترکیه پیشنهاد برگزاری نشست سه جانبه میان مسئولان ایران-ترکیه و روسیه را به منظور بررسی راه های حل بحران سوریه ارائه داده است.

الحیاه در ادامه تصریح می کند که منابع ایرانی تلاش تهران برای وارد کردن آنکارا به ائتلافی متشکل از روسیه و دیگر کشورهای نزدیک به آن را تکذیب کرده اند اما از استقبال ایران از تشکیل کمیته مشترک برای بررسی بحران سوریه و گزینه های موجود برای حل آن خبر می دهند .

روزنامه لندنی الحیاه در پایان تاکید می کند: بنا به گفته منابع ایرانی «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه طی هفته های آتی به ایران سفر می کند.