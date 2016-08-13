نهمین اردوی ملی دانش ­آموزان پیشتاز و فرزانه کشور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کفاش با بیان اینکه سازمان دانش آموزی به عنوان نهادی تربیتی مهمترین مأموریت خود را تربیت اجتماعی دانش آموزان می داند، اظهار داشت: آرزوی نزدیک شدن به جامعه ای صالح و حیات طیبه یکی از اهدافی است که نقش آموزش مهارت های زندگی در چارچوب مهارت­های تشکیلاتی و تربیت ساحت اجتماعی دانش آموزان را بیش از پیش نمایان می سازد.

وی در ادامه افزود: مشارکت جمعی مؤثر در حیات اجتماعی با رعایت اصول تربیت اسلامی ـ ایرانی و حفظ وحدت و وفاق ملی، حضور مؤثر و سازنده دین و اخلاق در تمام ابعاد فردی و اجتماعی زندگی در قالب برنامه های تشکیلاتی، توانمندسازی و ارتقاء دانش مهارتی؛ تشکیلاتی و اجتماعی اعضاء و مربیان، به عنوان عناصر اصلی تربیت اجتماعی از جمله اهداف این اردو است.

کفاش آموزش مهارتهای اجتماعی و سبک زندگی در قالب کارگاه های تربیت اجتماعی و ایستگاه های آموزش مهارت های تشکیلاتی، شناسایی اعضاء و مربیان کارآمد، خلاق، اثربخش و ایجاد انگیزه در سایر اعضاء و مربیان را از دیگر اهداف نهمین اردوی ملی دانش آموزان پیشتاز و فرزانه کشور برشمرد.

رئیس سازمان دانش آموزی کشور در پایان با بیان اینکه اعضاء و مربیان پیشتاز و فرزانه به تفکیک جنسیت در ۲ دوره اردوی ملی شرکت خواهند کرد، بیان داشت: اردوی ملی پیشتازان در بازه زمانی ۲۶ مرداد لغایت ۱ شهریورماه و اردوی ملی فرزانگان در بازه زمانی ۳ لغایت ۹ شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شد.