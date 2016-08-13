به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رحمت‌الله اروجی ظهر امروز در دومین همایش حافظان قرآن کریم استان اصفهان، اظهار داشت: با توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با طلاب حوزه‌های علمیه این مسیر برای ما مشخص می‌شود که باید در راستای گسترش معنویت در جامعه، بالا بردن سطح بصیرت سیاسی و تلاش برای امور عام‌المنفعه گام برداریم.

وی با اشاره به ضرورت گسترش مفاهیم قرآنی در جامعه ابراز داشت: قرآن کریم مظهر غنا و بی نیازی از مظاهر مادی است و بر این اساس در روایات نیز به این مطلب اشاره شده است که ثروتمندترین افراد حافظان قرآن کریم هستند.

حفظ قرآن مقدمه ای برای تسری محتوای آن در جامعه است

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان حفظ قرآن رامقدمه ای برای رسیدن به مفاهیم قرآن، تدبر در آیات آن و تسری محتوای آن در زندگی و جامعه برشمرد و بیان داشت: دریافت مفاهیم قرآنی به شکل صحیح از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ گروه تکفیری داعش با ادعای مسلمانی و تلاش برای ترویج مفاهیم اسلامی دارای افرادی است که برخی حتی از حافظان قرآن کریم هستند اما با بی بصیرتی برخلاف دین و آیین حقیقی اسلام عمل می‌کنند.

وی با بیان اینکه بر این اساس باید حفظ قرآن همراه با بصیرت افزایی در جامعه ترویج دهیم، اضافه کرد: در دنیای امروز رفع صحیح و اصولی معضلات و مسایل اجتماعی نیازمند دیدگاهی روشن و با بصیرت است و بر این اساس حافظان قرآنی با بصیرت باید در اجتماع ورود پیدا کنند.

حجت‌الاسلام اروجی جامعه قرآنی شامل موسسات قرآنی، خانه های قرآنی روستایی و شهری وشخصیت های قرآن استان را از جمله جامعه هدف سازمان تبلیغات اسلامی برشمرد و گفت: در سطح استان اصفهان ۳۵۰ تشکل قرآنی به طور مستقیم با سازمان تبلیغات در ارتباط هستند.