به گزارش خبرنگار مهر، سردار کریم نصر اصفهانی، در یکصد و چهل و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ضمن تبریک ولادت با سعادت امام الرضا (ع) با اشاره به کمبود شکر در چند هفته گذشته در سطح کشور و به ویژه شهر اصفهان اظهار داشت: شکر یکی از کالاهای اساسی است، سوال از مسئولین مربوطه این است که چرا پیش‌بینی‌های لازم انجام نشده است؛مگر ما نمی دانیم تولید داخلی و کسری آن چقدر است و اینکه چه میزان شکر باید وارد کنیم.

وی اضافه کرد: برای نظام اسلامی زیبنده نیست که شاهد این بی‌تدبیری ها باشیم و سپس مسئولین مربوطه گزارش بدهند که به مقدار کافی شکر وارد بازار شده و یا در بورس عرضه می شود تا اینکه در این شرایط شاهد ورود افراد فرصت طلب و از خدایی بی خبر در بازار باشیم که کالا را چند برابر قیمت به فروش برساند و سودهای بادآورده ای به دست آورند و به مردم ظلمشود.

نمایش زیبایی‌های شهر اصفهان در رسانه ملی دغدغه اعضای شورا!

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه نشان دادن زیبایی‌های شهر اصفهان در رسانه ملی را دغدغه کنونی اعضای شورای شهر اصفهان دانست و افزود: با این تصاویری که از شهر اصفهان نشان داده می‌شود همه زیبایی‌ها و دارایی‌های شهر اصفهان را می‌بینند و از چالش‌ها و مشکلات ان خبر ندارند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اصفهان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، اضافه کرد: اصفهان با مشکلات بسیاری از جمله خشکسالی زاینده رود، آلودگی هوا و مشکلات کارخانه های، بافت فرسوده و این موارد مواجه است و باید برای این امر چاره‌ای اساسی اندیشید.

رسانه‌ها در ترویج فرهنگ مصرف صحیح آب شیب ملایم هم ندارند

علیرضا نصر اصفهانی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در ادامه این جلسه علنی با تاکید بر جدی گرفتن کمبود آب توسط مردم و مسئولان اظهار داشت: از این رو باید توجه داشته باشیم که نه تنها در صدا و سیما بلکه در رسانه‌های مکتوب و سایبری نوشته‌ها در خصوص توسعه فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف آب با شیب ملایم هم مشاهده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه اقدامات تشویقی و تنبیهی برای درست مصرف کردن و مازاد مصرف آب در شهر اصفهان وجود ندارد، اضافه کرد: در این راستا باید پویش مردمی آب نیز توسط شهرداری راه‌اندازی شود تا در این زمینه نیز شهرداری اهتمام خود برای توسعه فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف آب را برای همگان به نمایش بگذارد.

وحید فولادگر، دیگر عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در قالب تذکری با اشاره به اینکه شهرداری هنوز گزارشی در خصوص میزان پرداختی‌ها به صداو سیما به شورا ارائه نداده است، ابراز داشت: همچنین باید گزارشی در خصوص پدافند غیر عامل و مدیریت بحران شهرداری به شورای شهر ارائه شود.

تنها تذکرات مکتوب شورا قابلیت پیگیری دارد

گفتنی است که در این بخش رضا امینی، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان دریافت پاسخ تذکرات اعضای شورا از شهرداری را تنها در صورت ارائه تذکر کتبی امکان پذیر دانست و افزود: تا تذکری به صورت کتبی به هیات رئیسه ارائه نشود نمی‌توان آنها را پیگیری کرد.

غلامحسین صادقیان رئیس کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در ادامه این جلسه علنی با قدردانی از فعالیت‌های شهرداری در حوزه استفاده از نایلون قابل بازیافت در میادین میوه و تره باز و بازارهای روز کوثر نیز گفت: این اقدام در راستای حفظ محیط زیست اقدامی قابل تقدیر و تشکر است.

وی تصریح کرد: از شهردار اصفهان درخواست می شود که از متولیان امر به نحو مقتضی و به صورت مناسب تقدیر شود.

جانمایی مکان برگزاری جشن‌های شهرداری بازنگری شود

رئیس کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه از برگزاری جشن‌های دهه کرامت در محلات شهر اصفهان که از ثمرات استقرار معاونت‌های فرهنگی، اجتماعی در مناطق است، تقدیر و تشکر می کنیم، ادامه داد: اما به این دلیل که سابقه اجرای اینگونه جشن ها در این محلات مسبوق به سابقه نیست، باید تلاش شود که در انتخاب محل های اجرا تسهیل شود.

صادقیان تاکید کرد: همچنین باید تردد مردم محلات و رعایت حال همسایگان از نظر صوت و آتش بازی مورد توجه قرار بگیرد.