هیچ سازشی با آمریکا درباره «گولن» نخواهیم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیَن اِکسپرس، نخست وزیر ترکیه امروز در سخنانی که در جمع مسئولین جراید این کشور ایراد کرد، از عدم مصالحه با آمریکا در مسأله استرداد «فتح الله گولن» به این کشور خبر داد.

بنا به اعلام ایندیَن اِکسپرس، «بینالی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه امروز در جمع اصحاب رسانه این کشور گفت: درخواست های خود را به آمریکا برای استرداد «فتح الله گولن» به این کشور دو بار ارسال کرده ایم.

وی در ادامه افزود: در سفر چهارشنبه معاون رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا به ترکیه نیز این موضوع را پیگری کرده و قرار نیست در این باره با واشنگتن مصالحه کنیم.

گفتنی است، به دنبال کودتای نافرجام ۱۵ جولای در ترکیه روابط آنکارا و واشنگتن رو به تیرگی نهاد. ترکیه تا کنون ۲ بار تقاضای استرداد «فتح الله گولن» را به اتهام ساماندهی این کودتا به آمریکا ارائه داده است؛ تقاضایی که تا کنون با پاسخ مثبتی از سوی واشنگتن همراه نبوده است.

«مولود چاوش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه نیز در واکنش به این اقدام مقامات آمریکایی گفته بود، اگر واشنگتن گولن را تحویل آنکارا ندهد، روابط دو کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.