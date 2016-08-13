استخدام نیروهای جدید هلال احمر از میان اعضای داوطلب

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مومنی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: در آزمون استخدامی هلال احمر در ماه جاری از میان داوطلبان و اعضای جوان و نجاتگر در پایگاهها با توجه به شرایط و آمادگی، نیرو جذب خواهیم کرد.
وی پیرامون انتخابات مجامع هلال احمر در استان تصریح کرد: این انتخابات در اردیبهشت ماه برگزار شد و مجمع شهرستانی و پس از آن اعضای شورای عالی هلال احمر کشور تشکیل میشود و تا ۴ سال انجام وظیفه میکنند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان با اشاره به اینکه مرکز جامع علمی کاربردی جمعیت هلال احمر اصفهان بالغ بر هزار دانشجو دارد، خاطرنشان کرد: در این مرکز علاوه بر آموزشهای همگانی و تخصصی امداد و نجات فعالیت آکادمیک دانشگاهی نیز در حوزه امداد و نجات در آن برگزار میشود.
مومنی با اشاره فعالیتهای متعدد و ارزشمند خیرین در استان گفت: این حرکت و روحیهها باید در سطح جامعه تسری پیدا کند و به نوعی فرهنگسازی شود.
وی پیرامون ارتباط بینالمللی جمعیت هلال احمر استان افزود: در همین راستا هلال احمر یکی از ارگانهای بینالمللی به شمار میرود و همکاریهای منطقهای نیز صورت میگیرد، در همین راستا مرکز آموزشهای تخصصی بینالمللی هلال احمر استان مورد بازدید افراد مختلفی از صلیب سرخ جهانی قرار گرفته است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان با اشاره به برنامههای هلال احمر در زمینه اوقات فراغت تصریح کرد: فعالیتهای فرهنگی، هنری و غیره در این راستا برگزار میشود، امسال قصد داریم به صورت تخصصیتر در این حوزه ورود پیدا کنیم.
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