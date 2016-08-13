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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۸:۲۴

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان:

تسهیلات بانکی به ۲۷۹ واحد تولیدی گلستان پرداخت می‌شود

تسهیلات بانکی به ۲۷۹ واحد تولیدی گلستان پرداخت می‌شود

گرگان – مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان گفت: تسهیلات بانکی برای فعال شدن واحدهای راکد و نیمه فعال استان گلستان به ۲۷۹ واحد تولیدی پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینقلی قوانلو عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گلستان که در سالن جلسات اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان برگزار شد، اظهار کرد: پروژه رونق تولید از هفت پروژه مهم و اساسی وزارتخانه است که امید را به صنعت تزریق کرده و با اجراشدن آن، امید در واقعیت به صورت عملی اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: پروژه اقتصاد مقاومتی نیز قرار است تا ۱۰ هزار واحد تولیدی را در سطح کشور فعال کند که هفت هزار و ۵۰۰ واحد راکد و دو هزار و ۵۰۰ واحد نیمه فعال تبدیل به واحدهای فعال می‌شوند.

وی با بیان اینکه فعال شدن ۱۰ هزار کارخانه، مخصوص صنایع کوچک و متوسط است، افزود: در سطح کشور بیش  از ۴۰ هزار واحد ثبت‌نام کرده‌اند که در استان گلستان این رقم یک هزار و ۴۰۰ واحد است. حدود ۵۸۰ میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای تولیدی مصوب شده و ۱۶۰ میلیارد تومان نیز در روزهای آینده در کارگروه تسهیل موانع تولید مصوب می‌شود که برای ۶۳۷ واحد تولیدی است.

قوانلو تصریح کرد: تسهیلات بانکی برای ۲۷۹ واحد تولیدی استان گلستان برنامه ریزی شده است که در حال حاضر مبلغ ۳۸۵ میلیارد ریال به ۲۱ واحد تولیدی پرداخت‌شده است و برای بقیه واحدها نیز تا پایان شهریورماه پرداخت می‌شود.

حسینقلی قوانلو گفت: پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی، تحول بسیار بزرگی را در سطح استان گلستان ایجاد می‌کند و همه واحدهای تولیدی را فعال می‌کند. در سه سالی که از دوره دولت تدبیر و امید می‌گذرد، ۴۰ واحد تولیدی در استان تعطیل‌شده است اما از طرفی دیگر نیز ۴۰ واحد متوقف‌شده از سال‌های گذشته فعالیت خود را دوباره آغاز کردند و ۷۹۴ نفر شروع به اشتغال کردند.

وی اضافه کرد: از سال ۹۲ تا اکنون ۳۰۹ پروانه کاری جدید با اشتغال چهار هزار و ۱۰۰ نفر برای واحدهای تولیدی استان گلستان صادرشده است. ۳۱ درصد اشتغال استان گلستان مربوط به حوزه صنعت است و هدف ما نیز این است تا این رقم را حفظ کنیم.

او بیان کرد: ۳۰ واحد تولیدی نیز در هفته دولت با اعتباری بالغ بر ۱۵۳ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد که برای ۷۴۳ نفر ایجاد اشتغال می‌کند. حدود سه هزار و ۴۲۱ شغل جدید نیز تا پایان سال در استان گلستان ایجاد می‌شود تا بخشی از بیکاری جامعه استان گلستان ما از بین برود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان در پایان خاطرنشان کرد: فشار عجیبی بر روی بانک‌ها آورده‌ایم تا تسهیلات با سرعت بیشتری به واحدهای تولیدی پرداخت شود و خوشبختانه تا به اکنون نیز همکاری بسیار خوبی با ما داشته‌اند.

کد مطلب 3740195

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