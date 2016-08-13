به گزارش خبرنگار مهر، حسینقلی قوانلو عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گلستان که در سالن جلسات اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان برگزار شد، اظهار کرد: پروژه رونق تولید از هفت پروژه مهم و اساسی وزارتخانه است که امید را به صنعت تزریق کرده و با اجراشدن آن، امید در واقعیت به صورت عملی اجرا میشود.
وی ادامه داد: پروژه اقتصاد مقاومتی نیز قرار است تا ۱۰ هزار واحد تولیدی را در سطح کشور فعال کند که هفت هزار و ۵۰۰ واحد راکد و دو هزار و ۵۰۰ واحد نیمه فعال تبدیل به واحدهای فعال میشوند.
وی با بیان اینکه فعال شدن ۱۰ هزار کارخانه، مخصوص صنایع کوچک و متوسط است، افزود: در سطح کشور بیش از ۴۰ هزار واحد ثبتنام کردهاند که در استان گلستان این رقم یک هزار و ۴۰۰ واحد است. حدود ۵۸۰ میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای تولیدی مصوب شده و ۱۶۰ میلیارد تومان نیز در روزهای آینده در کارگروه تسهیل موانع تولید مصوب میشود که برای ۶۳۷ واحد تولیدی است.
قوانلو تصریح کرد: تسهیلات بانکی برای ۲۷۹ واحد تولیدی استان گلستان برنامه ریزی شده است که در حال حاضر مبلغ ۳۸۵ میلیارد ریال به ۲۱ واحد تولیدی پرداختشده است و برای بقیه واحدها نیز تا پایان شهریورماه پرداخت میشود.
حسینقلی قوانلو گفت: پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی، تحول بسیار بزرگی را در سطح استان گلستان ایجاد میکند و همه واحدهای تولیدی را فعال میکند. در سه سالی که از دوره دولت تدبیر و امید میگذرد، ۴۰ واحد تولیدی در استان تعطیلشده است اما از طرفی دیگر نیز ۴۰ واحد متوقفشده از سالهای گذشته فعالیت خود را دوباره آغاز کردند و ۷۹۴ نفر شروع به اشتغال کردند.
وی اضافه کرد: از سال ۹۲ تا اکنون ۳۰۹ پروانه کاری جدید با اشتغال چهار هزار و ۱۰۰ نفر برای واحدهای تولیدی استان گلستان صادرشده است. ۳۱ درصد اشتغال استان گلستان مربوط به حوزه صنعت است و هدف ما نیز این است تا این رقم را حفظ کنیم.
او بیان کرد: ۳۰ واحد تولیدی نیز در هفته دولت با اعتباری بالغ بر ۱۵۳ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد که برای ۷۴۳ نفر ایجاد اشتغال میکند. حدود سه هزار و ۴۲۱ شغل جدید نیز تا پایان سال در استان گلستان ایجاد میشود تا بخشی از بیکاری جامعه استان گلستان ما از بین برود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان در پایان خاطرنشان کرد: فشار عجیبی بر روی بانکها آوردهایم تا تسهیلات با سرعت بیشتری به واحدهای تولیدی پرداخت شود و خوشبختانه تا به اکنون نیز همکاری بسیار خوبی با ما داشتهاند.
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