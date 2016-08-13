نیاز به آغازی تازه داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، در فصل ۱۵-۲۰۱۴ لیگ برتر انگلیس که «آبی ها» موفق به کسب عنوان قهرمانی شدند، «ادن آزار» به عنوان بهترین بازیکن سال انتخاب شد اما آنها سختی های زیادی در دفاع از عنوان قهرمانی خود کشیدند و نهایتاً فصل پیش را در جایگاه دهم لیگ برتر به پایان رساندند.

این ملی پوش بلژیکی می داند که باید به نمایش تحسین برانگیزش برگردد و هدفش شروعی مقتدر در خانه برابر وستهام یونایتد در روز دوشنبه است.

به نقل از «اسکای اسپورت»، «آزار» گفت: همه ما احتیاج داریم تا همان بازیکن دو سال پیش شویم. ما تلاش کردیم تا بهانه هایی پیدا کنیم، برای اینکه چرا فصل پیش خوب بازی نکردیم اما نمی فهمیم چرا؟ شاید بعضی از بازیکنان خسته بودند ولی نیاز داریم که تمرکز کنیم و به سختی تمرین کنیم تا آماده شویم. این شروعی تازه است. همگی یک هدف داریم، بهتر از فصل پیش بازی کنیم. سعی می کنیم تا فصل قبل را فراموش کنیم و برای آینده آماده شویم. مهترین چیز برای من این است که توپ بگیرم، گل بزنم و تفاوت ایجاد کنم. «آنتونیو کونته»، سرمربی تیم خیلی با بازیکنان صحبت می کند و اعتماد به نفس زیادی به آنها می دهد ولی می دانیم که فصل قبل به اندازه کافی خوب نبود و ما در حال تلاش برای یک تحرک جدید و شروع فصلی خوب هستیم.

همچنین این بازیکن ۲۵ ساله درباره عدم حضور چلسی در این فصل در لیگ قهرمانان و لیگ اروپا گفت: از زمانی که من به اینجا آمده ام، این اولین باری است که در لیگ قهرمانان یا لیگ اروپا بازی نخواهیم کرد. این اتفاق برای ما تازه است اما نیاز داریم که با آن کنار بیاییم، هر هفته یک بازی، و خواهیم دید که چطور می توانیم انجامش دهیم. استراحت زیادی در طول هفته داریم. این برای ریکاوری خیلی خوب است، بعضی مواقع در لیگ قهرمانان شما به دور دست سفر می کنید و دیر بر می گردید. گاهی خیلی دشوار است. حالا ما فقط در هفته یک بازی داریم و فقط باید روی همان بازی تمرکز کنیم.