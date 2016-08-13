فاز سوم شهرک صنعتی کاسپین آماده واگذاری است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانپور ظهر شنبه به مناسبت روز صنایع کوچک در شهرک صنعتی کاسپین درجمع خبرنگاران اظهار داشت: رویکرد دولت تدبیر و امید حمایت از صنایع کوچک است تا بتوان با سرعت بیشتر و هزینه کمتری به اشتغال پایدار کمک کرد و بسرعت به نتیجه رسید.

خانپور تصریح کرد: برای توسعه اشتغال باید موانع تولید برداشته شود و در شرایطی که بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار دانشجو داریم و سالانه ۹۰۰ هزار دانشجو نیز فارغ التحصیل می شوند باد بستر ایجاد اشتغال را بخوبی فراهم کنیم.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان یادآورشد: علم و دانشگاهها باید در خدمت صنعت و تولید باشد و با استفاده از ایده های نوین و ابتکاری و شرکت های دانش بنیان با حل مشکلات تولید بتوان به دستاوردهای مفیدی برای رشد و توسعه دست یافت.

خانپور اضافه کرد: ارتقاء مهارت شاغلان و حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی با جدیت دنبال می شود و در هفته دولت یکی از سرمایه گذاران خارجی در کاسپین در سطح گسترده ای فعالیت خود را آغاز خواهد کرد که کمک موثری به اشتغال منطقه خواهد بود.

وی بیان کرد: تحول در فرآیندها و ساختارها، اعتدال و تدبیر و عقلانیت در تصمیم گیری باید پر رنگ شود و با استفاده از پژوهش و تحقیق به سمتی حرکت کنیم تا توسعه صنعتی استان عقلانی و منطقی و تقاضا محور شود.

سرمایه گذاری باید موجب رونق شود

خانپور یادآورشد: متاسفانه برخی شهرک های صنعتی بدون مطالعه دقیق ایجاد شده و امروز حتی یک بهره بردار هم ندارد مانند خرم دشت و حکیمیه که در این راستا با پیگری جدی در تلاش هستیم برخی سرمایه گذاران خارجی را به این شهرک ها هدایت کنیم.

وی اضافه کرد: راه برون رفت از مشکلات اقتصادی توجه به بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط است و امیدواریم با حمایت دولت از واحدهای صنعتی بتوانیم رونق دوباره ای در تولید و شتغال ایجاد کنیم.

خانپور اضافه کرد: توسعه فن بازار، کیفی سازی شهرک های صنعتی موجود و توجه به تقاضا محوری و توسعه خوشه های صنعتی، ایجاد پیوند بین صنایع کوچک و بزرگ از دیگر برنامه هایی است که در دستور کار قرار گرفته است.

انعقاد ۱۲۱۹ قرارداد با صنعت

وی بیان کرد: در حال حاضر ۱۵ شهرک و ناحیه صنعتی در استان وجود دارد و ۱۲۱۹ قرارداد در این مناطق منعقد شده که ۷۱۸ واحد به بهره برداری رسیده و ۵۰۱ مورد نیز در حال تجهیز، دیوارکشی، نصب سوله و ماشین آلات است.

ایجاد ۲۳ هزار شغل در صنایع کوچک استان

خانپور اظهارداشت: در نواحی و شهرک های صنعتی استان تاکنون ۲۳ هزار و ۷۵۶ شغل ایجاد شده و اگر ۵۰۱ واحد دیگر به بهره برداری برسد برای ۲۶ هزار و ۳۲ نفر شغل جدید ایجاد خواهد شد.

ثبت نام ۱۳۰ واحد در سایت بهین یاب

وی گفت: برای حل مشکلات واحدهای صنعتی تاکنون ۱۳۰ واحد مستقر در شهرک های صنعتی استان در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده اند تا از تسهیلات حمایتی دولت بهره مند شوند که ۵۰ واحد نیز که در تملک بانک قرار گرفته با روش اجاره به شرط تملیک آزاد خواهد شد و در مسیر تولید قرار می گیرد.

خانپور گفت: در مجموع ۳۹۳ واحد در این سامانه در استان ثبت نام کرده اند که ۲۱۸ واد برای دریافت سرمایه در گردش و ۷۵ مورد برای اجرای طرح ها مورد ارزیابی برای دریافت تسهیلات قرار می گیرند که تاکنون ۲۳۲ مورد در استان مصوب شده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان بیان کرد: تاکنون ۱۵ واحد مستقر در شهرکهای صنعتی استان از تسهیلات سامانه بهین یاب استفاده کرده اند و به این واحدها مجموعا ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

خانپور اضافه کرد: تاکنون ۹۰۰ هکتار زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی استان به متقاضیان واگذار شده که ۷۰ درصد آن صنعتی و ۳۰ درصد برای فضای سبز، تصفیه خانه، خدمات زیربنایی و روبنایی اختصاص داده می شود.

وی گفت: در سیاست جدید مدیریتی دنبال ایجاد شهرکهای جدید نیستیم و توسعه کیفی و تقاضا محوری در فعالیتهای جدید نواحی صنعتی در اولویت است.

فاز سوم شهرک صنعتی کاسپین آماده واگذاری است

خانپور در ادامه از اجرای طرح توسعه شهرک صنعتی کاسپین خبردادو اظهارداشت: فاز اول این شهرک به مساحت ۲۳۰ هکتار، فاز دوم در مساحت ۱۰۵ هکتار عملیاتی شده که فاز سوم بزودی واگذار می شود.

وی تصریح کرد: فاز سوم شهرک صنعتی کاسپین به مساحت ۱۸۰ هکتار آماده واگذاری است که با اولویت و محور صنایع تقاضا محور، های تک و صادرات محور به متقاضیان واگذار می شود.



