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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۴۵

مدیرعامل آب و فاضلاب آذربایجان غربی:

تصفیه خانه آب مهاباد سال آینده آماده بهره برداری می شود

تصفیه خانه آب مهاباد سال آینده آماده بهره برداری می شود

ارومیه – مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی گفت: تصفیه خانه آب مهاباد دهه فجر سال آینده آماده بهره برداری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول اکبری ظهر شنبه در جریان بازدید خبرنگاران از روند اجرای تصفیه خانه های ارومیه، مهاباد و نقده با بیان اینکه تصفیه خانه آب مهاباد بروش BOT توسط سرمایه گذار بخش خصوصی در حال احداث است اظهارداشت: این طرح به دلیل تاخیر در ارائه تسهیلات وام از محل صندوق ملی در اسفندماه سال ۹۴ آغاز شده اما با تسریع در روند اجرای آن دهه فجر سال آینده آماده افتتاح می شود.

وی با بیان اینکه طول بهره برداری توسط سرمایه گذار ۲۰ ساله است عنوان کرد: کل اعتبار این پروژه برای تجهیز و راه اندازی بالغ بر ۴۲۸ میلیارد ریال و اعتبار موردنیاز دوره بهره برداری ۴۶۰ میلیارد ریال یعنی سالانه ۲۳ میلیارد ریال است.

اکبری با اشاره به اینکه با راه اندازی این تصفیه خانه   برای جمعیت سال هدف ۱۴۱۸ نیاز آبی به تعداد ۲۴۶ هزار نفر با ظرفیت ۴۶هزار و ۸۰۰ مترمکعب در شبانه روز تامین می شود عنوان کرد: این طرح هم اکنون بالای ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

امروز شنبه جمعی از مدیران رسانه های گروهی و خبرنگاران استانی در قالب یک تور خبری از پروژه های شرکت آب و فاضلاب شهری استان در شهرهای مهاباد، نقده و شهرک گلمان ارومیه بازدید کردند.

در این بازدید و تور خبری یک روزه خبرنگاران از تصفیه خانه آب مهاباد، شبکه های فاضلاب نقده و شهرک گلمان ارومیه دیدن کردند و در جریان آخرین وضعیت عملیات اجرایی پروژه های عمرانی قرار گرفتند.

کد مطلب 3740222

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