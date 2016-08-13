به گزارش خبرنگار مهر، رضا مروتی، ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان اظهار کرد: شهرستان‌های استان بر اساس ۲۳ شاخصه توسعه‌یافتگی موردسنجش قرارگرفته و اطلاعات موردنیاز از دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان و همچنین فرمانداران کسب‌شده است.

وی بابیان اینکه این مدل برای نخستین بار در کشور اجرا می‌شود، افزود: بر اساس این مدل انحراف معیار و دیگر شاخص‌ها قابل پیش‌بینی بوده و پس از جلسات کارشناسی متعدد رتبه برخورداری شهرستان‌های استان مشخص‌شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان به تشریح این مدل پرداخت و تصریح کرد: ابتدا از دستگاه‎های اجرایی نسبت به میزان برخورداری کسب اطلاع شده و از طریق فرمانداری‎ها جمع‎بندی صورت گرفته و بعدازآن کمیته‌های کارشناسی سازمان مدیریت برنامه‎ریزی شاخصه‌های هر شهرستان را مشخص کرده‌اند.

وی اضافه کرد: با اجرای این مدل روح حاکمیتی و توسعه منابع لحاظ شده است و بر اساس آماری که ارائه می‎شود می‎توان انحراف معیار بودجه را اندازه‎گیری کرد.

مروتی خاطرنشان کرد: سال گذشته برخی از شهرستان‎های استان محروم بودند اما از آن‌ها به‌عنوان یک شهرستان برخوردار در بودجه و نگاه عامه یاد می‌شد.

وی با اشاره به اینکه برخی از شهرستان‌ها با عقب‌ماندگی سنواتی و تاریخی مواجه هستند، ادامه داد: امسال رتبه غیر برخورداری ملاک توزیع عادلانه بودجه استان خواهد بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان با تأکید بر اینکه توزیع عادلانه به معنای توزیع بودجه به نسبت مساوی نیست، اظهار کرد سال گذشته شهرستان کلاله کمترین سهم بودجه استان را دریافت کرد درحالی‌که شهرستان‌های کلاله و مراوه‌تپه از شهرستان‌های محروم استان و کشور در شاخصه‌های توسعه‌یافتگی هستند.

مروتی یادآور شد: با اجرای این مدل و با توجه به میزان برخورداری سنواتی این شهرستان‎ها به‌صورت عادلانه از بودجه بهره‎مند می‎شوند.