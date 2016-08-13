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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۵۳

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی:

۴۶۰ کیلوگرم مرفین در شهرستان نهبندان کشف شد

۴۶۰ کیلوگرم مرفین در شهرستان نهبندان کشف شد

بیرجند- فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از کشف ۴۶۰ کیلو و ۸۸۰ گرم مرفین در شهرستان نهبندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سرهنگ مجید شجاع اظهارکرد: روز گذشته مأموران انتظامی شهرستان نهبندان با استفاده از شگردهای خاص پلیسی از عبور محموله سنگین مواد مخدر آگاه شدند.

وی افزود: از این رو با انجام اقدامات گسترده پلیسی مسیر عبور قاچاقچیان شناسایی و مأموران در محور میغان به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و به راننده خودرو دستور ایست دادند.

سرهنگ شجاع بیان داشت: مأموران در بازرسی از خودرو ۴۶۰ کیلو و ۸۸۰ کیلوگرم مرفین کشف کردند.

وی افزود: در این عملیات یک دستگاه خودرو توقیف و متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 3740230

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