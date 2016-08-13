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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۸:۲۴

در شب میلاد امام رضا(ع)؛

۶۰۰ هزار نیازمند در ۸۰۰ نقطه کشور اطعام می‌شوند

۶۰۰ هزار نیازمند در ۸۰۰ نقطه کشور اطعام می‌شوند

مشهد ـ معاون امداد آستان قدس رضوی از اطعام ۶۰۰ هزار نیازمند در ۸۰۰ نقطه کشور همزمان با شب میلاد امام رضا(ع) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری طرح «زیر سایه خورشید»، مصطفی خاکسار قهرودی با اعلام این خبر اظهار کرد: همزمان با شب میلاد حضرت علی بن موسی الرضا(ع) و در راستای اجرای سرفصل‌های حمایتی و طرح خدمت به محرومین،  600 هزار نیازمند در ۸۰۰ نقطه کشور اطعام می‌شوند.

وی ادامه داد: ۵۹ کاروان اعزامی مبلغان و خدام رضوی و همچنین تشکل‌های فرهنگی همراه در شب میلاد آن امام همام، سفره اکرام رضوی را در شهرها و روستاهای مختلف کشور پهن خواهند کرد و میزبان خانواده‌های نیازمند خواهند بود.

گفتنی است در جهت محرومیت‌زدایی از مستمندان و مستضعفان، صدها عنوان برنامه حمایتی همزمان با دهه کرامت و به موازات حضور مبلغان و خدام رضوی در استان‌های مختلف کشور، به مرحله اجرا درآمده است. 

کد مطلب 3740232

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