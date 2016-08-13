به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری طرح «زیر سایه خورشید»، مصطفی خاکسار قهرودی با اعلام این خبر اظهار کرد: همزمان با شب میلاد حضرت علی بن موسی الرضا(ع) و در راستای اجرای سرفصلهای حمایتی و طرح خدمت به محرومین، 600 هزار نیازمند در ۸۰۰ نقطه کشور اطعام میشوند.
وی ادامه داد: ۵۹ کاروان اعزامی مبلغان و خدام رضوی و همچنین تشکلهای فرهنگی همراه در شب میلاد آن امام همام، سفره اکرام رضوی را در شهرها و روستاهای مختلف کشور پهن خواهند کرد و میزبان خانوادههای نیازمند خواهند بود.
گفتنی است در جهت محرومیتزدایی از مستمندان و مستضعفان، صدها عنوان برنامه حمایتی همزمان با دهه کرامت و به موازات حضور مبلغان و خدام رضوی در استانهای مختلف کشور، به مرحله اجرا درآمده است.
نظر شما