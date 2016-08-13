تصفیه خانه فاضلاب نقده هفته دولت امسال به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کافی مولا ظهر شنبه در جریان بازدید خبرنگاران از طرح های فاضلاب شرکت اب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی با بیان اینکه این تصفیه خانه هم اکنون افزون بر ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد اظهارداشت: شبکه فاضلاب نقده به طول شبکه فرعی ۱۶۵ کیلومتر و طول شبکه اصلی ۲۳ کیلومتر و خط انتقال ۴٫۲ کیلومتر و طول شبکه سنتی ۵۷٫۶ کیلومتر در حال اجراست.

وی با بیان اینکه اعتبار هزینه شده طرح ایجاد سامانه فاضلاب تا پایان سال ۹۴ جمعا ۳۰۰ میلیارد ریال و اعتبار موردنیاز در تصفیه خانه فاضلاب نیز ۱۴۰ میلیارد ریال بوده است افزود: اعتبار موردنیاز برای اتمام تصفیه خانه در حدود ۷۰ میلیارد ریال و اعتبار موردنیاز برای اتمام پروژه سامانه ۱۵۰ میلیارد ریال است.

کافی مولا با بیان اینکه این تصفیه خانه هفته آینده فاضلاب گیری کرده و پیش بینی می شود هفته دولت امسال به صورت رسمی به بهره برداری برسد عنوان کرد: مطالعات اولیه پروژه سال ۷۱ آغاز و سال ۷۶ هم عملیات اجرایی شروع شده و سال شروع عملیات اجرایی تصفیه خانه نیز سال ۸۴ بوده است.

معاون مهندسی و توسعه آب و فاضلاب آذربایجان غربی با اعلام اینکه جمعیت نقده در حال حاضر ۸۰ هزار نفر بوده و این در حالیست که این تصفیه خانه برای ۱۲۳ هزار نفر طراحی شده است افزود: انشعاب فاضلاب در نقده حدود ۲۳ هزار و ۲۸۷ فقره بوده که با بهره برداری از تصفیه خانه بیش از ۹۰ درصد جمعیت شهری از مزایای دفع بهداشتی فاضلاب برخوردار خواهند بود.

کافی مولا اضافه کرد: تجهیزات این تصفیه خانه مجهز به آخرین تکنولوژی روز تولید شده خریداری شده و فرایند تصفیه نیز از نوع S B R است که تا کنون بالغ بر۳۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی (ملی - استانی و در آمدهای داخلی شرکت) برای احداث و تکمیل سامانه فاضلاب نقده هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه این تصفیه خانه در زمینی به مساحت ۳۲ هکتار در کیلومتر ۵ جاده نقده به محمدیار در اراضی روستای تازه قلعه احداث شده است عنوان کرد: تا کنون بیش از ۱۶۰ کیلومتر از ۱۹۲.۲ کیلومتر خط انتقال و شبکه که برای افق سال ۱۴۱۵ طراحی شده به مرحله اجرا در آمده است.