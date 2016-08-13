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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۸:۱۳

مسابقات قهرمانی آسیا - تایلند؛

برتری تیم نوجوانان هندبال ساحلی ایران برابر قطر

برتری تیم نوجوانان هندبال ساحلی ایران برابر قطر

تیم هندبال ساحلی نوجوانان ایران با برتری برابر قطر در مسابقات قهرمانی آسیا صاحب اولین پیروزی خود در این دیدارها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم هندبال ساحلی نوجوانان ایران عصر امروز در سومین دیدار خود در چارچوب مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند به مصاف تیم قطر رفت. در این دیدار نوجوانان با نتیجه ۲ بر یک به برتری رسیدند و صاحب اولین پیروزی خود در این رقابتها شدند. 

پیش از این تیم هندبال ساحلی نوجوانان ایران برابر تایلند میزبان بازیها و چین تایپه با نتیجه مشابه ۲ بر یک مغلوب شده بود. تیم ایران فردا به مصاف تیم پاکستان خواهد رفت. 

اولین دوره مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی نوجوانان آسیا در تایلند به عنوان انتخابی رقابتهای جهانی سال ۲۰۱۷ و انتخابی رقابتهای المپیک نوجوانان در سال ۲۰۱۸ محسوب می شود. این رقابتها به مدت ۶ روز برگزار می شود. 

کد مطلب 3740247

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