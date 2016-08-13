وزراء خارجه روسیه و آلمان با یکدیگر دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه روسیه امروز با انتشار بیانیه ای از دیدار وزارء امور خارجه روسیه و آلمان خبر داد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری به نقل از وزارت امور خارجه روسیه، «فرانک والتر اشتان مایر» و «سرگئی لاوروف» وزارء امور خارجه روسیه و آلمان قرار است روز دوشنبه هفته جاری در روسیه با یکدیگر دیدار و رایزنی داشته باشند.

در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه آمده است: رایزنی پیرامون تشدید بحران در مناطق شرقی اوکراین و موضوع سوریه از محورهای مهم این دیدار خواهد بود.

وزارت امور خارجه روسیه مکان دیدار مذکور را «یکاترینبورگ»(Yekaterinburg) اعلام کرده است.

در همین راستا، سرویس امنیت فدرال روسیه- اِف اس بی- روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرده بود که گروهی از جاسوسان و مأموران مخفی را در «کریمه» و در مجاورت مرز اوکراین شناسایی کرده و مواد منفجره و مهمات مورد استفاده نیروهای ویژه ارتش اوکراین را از محل اقامت این افراد پیدا کرده است. «اف اس بی» همچنین اعلام کرد که طی هفته جاری چندین مورد از تلاش گروههای تروریستی و مهاجم اوکراینی برای ورود به این منطقه توسط نیروهای روسی عقیم مانده است. این امر به تشدید تنش ها در مرزهای شرقی اوکراین منتهی شده است.

گفتنی است که سران روسیه،‌ اوکراین، فرانسه و آلمان قرار بود در حاشیه نشست آتی «جی۲۰» در چین در خصوص روند صلح در اوکراین با یکدیگر گفتگو نمایند.