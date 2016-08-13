ترافیک محور بیرجند- قاین ۸۳ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریم پور بعد از ظهر شنبه در نشست اعضای شوراهای اسلامی استان با مدیرکل راه و شهرسازی با بیان اشاره به اینکه سال به سال اعتبارات راهداری استان کاهش می یابد، اظهار کرد: در سال ۹۲ میزان این اعتبارات هشت میلیارد و ۳۴۳ میلیون تومان بود که این رقم در سال ۹۳ به ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال رسید.

وی با اشاره به وجود ۱۱ هزا کیلومتر راه در استان، بیان کرد: تنها خط کشی این راه ها حدود ۲۲ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

معاون راهداری اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی ادامه داد: خراسان جنوبی از نظر میزان راه ها در رتبه های نخست کشور قرار داشته در حالی که از نظر اعتبارات در رتبه ۳۰ کشور است.

رتبه دوم در تردد ماشین آلات سنگین

کریم پور از افزایش ۸۳ درصدی ترافیک در محور بیرجند- قاین نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: در سال گذشته خراسان جنوبی رتبه ششم کشور در عبور کامیون و ماشین آلات سنگین را داشت که امسال رتبه استان به دوم کشوری رسیده است.

به گفته وی متوسط تردد ماشین آلات سنگین در محورهای مواصلاتی کشور ۱۴ درصد بوده که این رقم در خراسان جنوبی به ۴۰ درصد رسیده است

معاون راهداری اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی همچنین از وجود دو هزار کیلومتر راه شریانی در استان خبر داد و گفت: اعتبارات راه های شریانی ملی و اعتبارات سایر راه ها استانی است.

کاهش ۸۰ درصدی اعتبارات ایمنی راه ها

کریم پور با بیان اینکه در سال گذشته اعتبارات استانی ایمنی راه ها نسبت به سال قبل از آن ۸۰ درصد کاهش یافت، عنوان داشت: قرار شد این اعتبار از محل اعتبارات ماده ۱۸۰ جبران شود که از آن هم خبری نشد.

وی با بیان اینکه متوسط عمر ماشین آلات راهداری استان ۲۱ سال بوده و در چند سال اخیر خرید ماشین آلات غیر ممکن شده است، بیان داشت: با این وجود در حال حاضر بازسازی ماشین آلات آغاز شده است.

معاون راهداری اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۳۰ کیلومتر از راه های استان روکش آسفالت شده است، بیان داشت: همچنین در این مدت شش کیلومتر روشنایی در سطح جاده ها انجام شده است.