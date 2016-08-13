لایحه «قانون جامع انتخابات» باید تهیه و به مجلس تقدیم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در دیدار جمعی از نمایندگان نشریات دانشجویی دانشگاههای سراسر کشور با تبریک دهه کرامت و میلاد امام رضا (ع) با اشاره به فعالیتهای دانشجویی بویژه در نشریات دانشجویی بر ضرورت خودسازی و ارتقاء فرهنگ دانشجویان در کنار فراگیری علم تاکید کرد و گفت: بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهها الگوی رفتاری جامعه هستند و باید در ارتقاء سطح فرهنگ دانشگاه و جامعه از طریق فعالیتهای دانشجویی تلاش کرد.
وی تاکید کرد: مسئولان دانشگاه باید به این باور برسند راه ارتقاء سطح فرهنگی دانشگاه برخوردهای خشن و کمیته انظباطی نیست و نباید از ظرفیتهای عظیم دانشجویی غافل بود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه رسالت علمی دانشجویان نباید فراموش شود، به روند طی شده از خرداد ۹۲ تا انتخابات مجلس دهم اشاره کرد و گفت: فضای امنیتی که در گذشته در کشور و دانشگاهها وجود داشت نمیتوانست ادامه داشته باشد؛ چون چنین فضایی در شان نظام اسلامی نبود و با آرمانهای امام (ره) و انقلاب اسلامی فاصله داشت؛ به همین دلیل جوانان بخصوص دانشجویان در خرداد ۹۲ به این نتیجه رسیدند که باید فضای کشور تغییر کند و در این مسیر نخبگان هم همراه جوانان شدند و پروژه تغییر با موفیقت در گام اول به سرانجام رسید.
وی با تاکید بر اینکه برنامه اصلاحطلبان اصلاح مسیر و عدم بازگشت به گذشته بود، یادآور شد: متاسفانه به دلیل سوء مدیریتهای صورت گرفته از بسیاری از شاخصهای پیشرفت و توسعه عقب ماندیم و رسیدن به اهداف ترسیم شده در سند چشم انداز با کندی صورت میگیرد.
رئیس فراکسیون امید مجلس، با اشاره به انتخابات مجلس دهم و با بیان اینکه برای ادامه مسیر آغاز شده، تصمیم به ائتلاف با جریان اعتدال گرفتیم، گفت: در انتخابات ۹۲ ائتلافی صورت نگرفت و بر اساس خرد جمعی و مقتضیات زمان تصمیمی عقلانی گرفته شد ولی در انتخابات مجلس دهم به این نتیجه رسیدیم که با اعتدالیون و حامیان دولت ائتلاف کنیم و برای این ائتلاف هم هزینههایی داده شد و حتی برخی از کاندیداهای حزبی جریان اصلاحطلب هم به دلیل ائتلاف صورت گرفته نتوانستند در داخل لیست امید قرار گیرند.
عارف با اشاره به فعالیت شورا شورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان گفت: تشکیل این شورا دستاور ارزشمند جریان اصلاح طلب بود و به موفقیتهای خوبی هم دست پیدا کرد و برای ادامه انسجام و وحدت اصلاحطلبان، تداوم فعالیت شورای عالی با آسیب شناسی عملکرد آن و انجام اصلاحات لازم در ساز و کار شورا در دستور کار قرار دارد.
وی در ادامه و در پاسخ به سوالی در ارتباط با مساله حصر - سران فتنه ۸۸ - گفت: رئیس جمهور محترم حل مساله حصر را فراموش نکردهاند و میدانم دغدغه بسیاری از دلسوزان هم رسیدگی به موضوع حصر است. به شرایط پیچیده کشور هم همگان آشنایی دارند و انشالله با ساز و کار منطقی این مساله حل شود.
عارف در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به قانون فعلی انتخابات این قانون را دارای اشکالات فراوان دانست و گفت: لایحه قانون جامع انتخابات باید بر اساس سیاست های کلی انتخابات که اخیرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است پس از ابلاغ توسط مقام معظم رهبری تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود و مجلس هم باید با اولویت این لایحه را بررسی کند و امیدوارم در انتخابات آینده قانون جدید مورد استناد قرار گیرد.
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