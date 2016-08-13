۶۳۷ پروژه در کارگروه رفع موانع تولید گلستان تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ربیعی عصر شنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان گفت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجموعه بزرگی است و برد و باخت دولت ها در انتخابات به عملکرد این مجموعه بستگی دارد چرا که مردم این مجموعه را به خوبی رصد می کند.

وی افزود: در واقع اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت کار مربوطه همیشه در نگاه دولت و جامعه در جایگاه خاصی بوده است.

ربیعی اظهار کرد: طبق آخرین آمار سهم استان گلستان از برش استانی ۴۲۲ میلیارد تومان در قالب ۳۱۷ طرح و پروژه است.

وی با بیان اینکه در ۱۰ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید موفق شدیم ۶۳۷ طرح و پروژه را مصوب کنیم، افزود: به لحاظ رتبه‎بندی استان گلستان جزو سه استان اول محسوب می‎شود که اعتبار بیشتری نسبت به سایر استان‎ها به خود اختصاص داده است.

معاون اقتصادی استاندار گلستان گفت: طرح کارورزی، طرح‎های تکاپو و ... در راستای کاهش بیکاری است و آن چیزی که باید مورد توجه واقع شود، بحث اولویت‎بندی شرایط استان گلستان است و طرح آمایش سرزمین باید به عنوان زیرساخت تمام حرکات به خصوص بحث اجتماعی قرار گیرد.

ربیعی اظهار کرد: استان گلستان از ۱۳ اقلیم موجود در دنیا دارای هفت اقلیم است و انتظار می رود با وجود جمعیت بالای یک میلیون نفر اشتغال بالایی داشته باشد.

وی با اشاره به جذب سرمایه گذار در بخش خصوصی گفت: باید شرایطی را مهیا کنیم که بخش خصوصی تمایل داشته باشد در این عرصه گام بردارد و اگر موانعی وجود دارد باید موانع را کاهش دهیم.

معاون امور اقتصادی استانداری گلستان با بیان اینکه تحریم بین‎المللی که به صورت ناجوانمردانه ایجاد شد ریشه‎های اقتصاد ما را خشکاند، اظهار کرد: آثار تحریم مانند جنگ است و همانطور که بعد از جنگ خسارت ها مشخص می شود بعد از تحریم هم به همین شکل است.