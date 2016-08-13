۶۳۷ پروژه در کارگروه رفع موانع تولید گلستان تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ربیعی عصر شنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان گفت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجموعه بزرگی است و برد و باخت دولت ها در انتخابات به عملکرد این مجموعه بستگی دارد چرا که مردم این مجموعه را به خوبی رصد می کند.
وی افزود: در واقع اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت کار مربوطه همیشه در نگاه دولت و جامعه در جایگاه خاصی بوده است.
ربیعی اظهار کرد: طبق آخرین آمار سهم استان گلستان از برش استانی ۴۲۲ میلیارد تومان در قالب ۳۱۷ طرح و پروژه است.
وی با بیان اینکه در ۱۰ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید موفق شدیم ۶۳۷ طرح و پروژه را مصوب کنیم، افزود: به لحاظ رتبهبندی استان گلستان جزو سه استان اول محسوب میشود که اعتبار بیشتری نسبت به سایر استانها به خود اختصاص داده است.
معاون اقتصادی استاندار گلستان گفت: طرح کارورزی، طرحهای تکاپو و ... در راستای کاهش بیکاری است و آن چیزی که باید مورد توجه واقع شود، بحث اولویتبندی شرایط استان گلستان است و طرح آمایش سرزمین باید به عنوان زیرساخت تمام حرکات به خصوص بحث اجتماعی قرار گیرد.
ربیعی اظهار کرد: استان گلستان از ۱۳ اقلیم موجود در دنیا دارای هفت اقلیم است و انتظار می رود با وجود جمعیت بالای یک میلیون نفر اشتغال بالایی داشته باشد.
وی با اشاره به جذب سرمایه گذار در بخش خصوصی گفت: باید شرایطی را مهیا کنیم که بخش خصوصی تمایل داشته باشد در این عرصه گام بردارد و اگر موانعی وجود دارد باید موانع را کاهش دهیم.
معاون امور اقتصادی استانداری گلستان با بیان اینکه تحریم بینالمللی که به صورت ناجوانمردانه ایجاد شد ریشههای اقتصاد ما را خشکاند، اظهار کرد: آثار تحریم مانند جنگ است و همانطور که بعد از جنگ خسارت ها مشخص می شود بعد از تحریم هم به همین شکل است.
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