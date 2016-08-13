روسیه آزادی یکی از اتباع اسیر خود در افغانستان را تأیید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه امروز در بیانیه ای، آزادی یکی از اتباع روس که از خدمه بالگرد ساقط شده «ام آی ۱۷» در افغانستان بود را مورد تأیید قرار داد.

بنا به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، این تبعه روس که پس از ساقط شدن بالگرد «ام آی ۱۷» در افغانستان توسط طالبان اسیر شده بود، امروز آزاد و برای انتقال به روسیه به سفارت این کشور در پاکستان منتقل شده است.

در همین راستا، روزنامه «پاکستان» امروز اعلام کرده بود که شش سرنشین بالگرد پاکستانی که در ولایت «ازره» ولایت لوگر افغانستان توسط گروه طالبان افغانستان دستگیر شده بودند با رایزنی هیئت پاکستانی با مقامات این گروه در افغانستان آزاد شدند.

همچنین، امروز هیئتی از پاکستان برای رایزنی با مقامات گروه طالبان افغانستان به ولایت «لوگر» سفر کرده بودند. گروه طالبان افغانستان پیش از این اعلام کرده بود حاضر است بدون هیچگونه پیش شرطی اتباع پاکستانی را آزاد و تحویل مقامات این کشور دهد.

شایان ذکر است عصر روز پنجشنبه هفته گذشته یک بالگرد پاکستانی از نوع «ام آی ۱۷» در شهر ازره ولایت لوگر فرود اضطراری کرد. پس از فرود اضطراری اعضای طالبان هفت سرنشین آن از جمله یک مهندس روسی و شش تبعه پاکستانی را به اسارت گرفتند.

دولت پاکستان اعلام کرد است: این بالگرد به منظور ترمیم و نوسازی به سوی ازبکستان در حرکت بود و اجازه عبور از افغانستان را نیز داشته است.