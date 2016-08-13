جمع آوری یک میلیون فریم نگاتیو عکس از دوران انقلاب و دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قم، سید عباس میرهاشمی با اشاره به سابقه فعالیت انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس گفت: این انجمناز حدود سال ۸۰ به طور خودجوش با همت تعدادی از عکاسان و با احساس نیاز نسبت به جمع آوری، ساماندهی، اسکن، استانداردسازی، آرشیو و... آثار مربوط به حضور حماسی مردم در انقلاب و دفاع مقدس، تشکیل شد.

وی افزود: به منظور ارائه خدمات بهتر به عموم علاقمندان بخصوص محققان و پژوهشگران، این مجموعه فعالیت خود را تحت حمایت موسسه روایت فتح در دو عرصه انقلاب و دفاع مقدس پی گیری کرد.

میرهاشمی که دوران جنگ تحمیلی را با عکاسی به همراه دو لشکر ۳۱ عاشورا و ۲۷ محمد رسول الله(ص) گذرانده است، حفظ انسجام و تقویت ارتباط با عکاسان انقلاب و دفاع مقدس را بخش دیگری از اهداف و برنامه‌های انجمن عنوان کرد و گفت: جمع‌آوری بیش از یک میلیون فریم نگاتیو و عکس اورجینال جنگ از عکاسان و مراکز مرتبط با جنگ تحمیلی، برگزاری نمایشگاه‌های عکس با استانداردهای لازم برای مراکز و مجموعه‌های مختلف فرهنگی، انتشار و عرضه کتب تخصصی عکس و عکاسان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و چاپ ۱۹ جلد کتاب از تصاویر مربوط به انقلاب و دفاع مقدس در سطح استانی و ملی مثل زن در دفاع مقدس، خرمشهر، اصفهان در دوران دفاع مقدس، حماسه الوند در مورد استان همدان و نیز دو مجموعه در حال چاپ از استان‌های آذربایجان شرقی و کرمانشاه و به طور کلی نگهداری، تدوین و حمایت از آثار عکاسی جنگ تحمیلی و انقلاب، از عمده برنامه‌های این انجمن است.

وی با بیان این نکته که سه تعریف کاربردی از عکاسی در حوزه انقلاب و دفاع مقدس وجود دارد، افزود: تعریف اول مربوط به کسانی است که با سابقه و تجربه فعالیت عکاسی وارد عرصه عکاسی انقلاب و دفاع مقدس شده‌اند، تعریف دوم شامل افرادی است که همراه با این دو جریان تاریخی وارد مقوله عکاسی شده‌اند و خود نیز در صحنه بوده‌اند و صمیمیت خاصی در عکس‌ها و سوژه‌های آن‌ها دیده می‌شود و دسته سوم نیز کسانی هستند که با دوربین‌های خانگی و غیر حرفه ای اقدام به گرفتن عکس نموده‌اند.

مدیرعامل انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس در پایان تأکید کرد: مسلماً گروه اول و دوم به لحاظ اهمیت، بازدهی، پیام و ضرورت جمع آوری و نگهداری، موقعیت ویژه‌ای دارند، هر چند عکس‌های گروه سوم نیز از جهت نوع سوژه، مکان، زمان و شخصیت‌ها دارای اهمیت خاصی می‌باشد.