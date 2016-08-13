صعود گلستان به مرحله نهایی مسابقات بسکتبال نونهالان دختران کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم مسابقات بسکتبال قهرمانی نونهالان دختران کشور در گروه نخست، بعدازظهر شنبه در گرگان به پایان رسید و با صعود نماینده استان گلستان به مرحله نهایی همراه بود.
در این رقابتها که به مدت سه روز در خانه بسکتبال گرگان برگزار شد، تیمهای گلستان، تهران، همدان و خراسان شمالی با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان تیمهای تهران با ۶ امتیاز و گلستان با پنج امتیاز در ردههای اول و دوم قرار گرفتند و راهی مرحله نهایی شدند.
همچنین تیمهای همدان با چهار امتیاز و خراسان شمالی با ۳ امتیاز در ردههای سوم و چهارم جای گرفتند و از دور رقابتها حذف شدند.
تیم گلستان در دیدار نخست در یک بازی برتر با حساب ۵۸ بر ۳۵ تیم همدان را از پیش رو برداشت، در دیدار دوم حریف تیم تهران نشد و ۳۴ به ۶۱ نتیجه را به نماینده پایتخت واگذار کرد و در آخرین بازی با قدرت و در دیداری یک طرفه با نتیجه ۵۹ بر ۱۰ تیم خراسان شمالی را از پیش رو برداشت.
گفتنی است؛ بازیکنان تیم بسکتبال نونهالان دختران گلستان در این مسابقات را زهرا دستخواه، الینا شهیدزاده، رایا چوبداری، سارینا اسمعیلی، راضیه داوودی، طهورا ضمیری، سروناز علی نژاد، آسیه حسین پور، فاطمه مومن زاده، مریم حسینی، حنانه رنجبر و پریناز ولی تشکیل میدادند و هدایت این تیم را نیکا بیک لیک لی به عنوان سرمربی، رکسانا محب حسینی به عنوان مربی و ملیحه قارلی پور به عنوان سرپرست بر عهده داشتند.
همچنین سحر سپهری، شهزاد کریمیان و محدثه محمدی به عنوان داور در این دوره از مسابقات حضور داشتند.
نظر شما