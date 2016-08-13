به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، رائول لوزانو پس از پیروزی تیم ملی والیبال ایران برابر مصر و صعود به مرحله دوم المپیک ریو، اظهارداشت: بازی حساس و سختی بود چون می دانستیم که نتیجه آن در صعود ما تاثیر مستقیم دارد. یک نوع بازی مرگ و زندگی بود که با برد در آن به جمع هشت تیم برتر دنیا رفتیم.

وی ادامه داد: فکر می کنم بازی خیلی خوبی کردیم و مهم این بود که ست اول را ببریم. وقتی ست اول را بردیم کارمان راحت تر شد چون به تیم مصر اجازه ندادیم که فکر کند می تواند با ما بجنگد. ما در این بازی در بعضی تکنیک ها بهتر شده بودیم.

لوزانو در واکنش به اینکه حالا با توجه به صعود بازی راحت تری در آخرین دیدار دور مقدماتی خواهیم داشت یا خیر، گفت: از این جهت که صعود کردیم بازی با روسیه حساس نیست اما می توانیم با نتیجه خوب در آن به خود باوری برسیم و همچنین طبق نتیجه بازی قرعه بهتری در مراحل بعد داشته باشیم.

تیم ملی والیبال ایران عصر امروز (شنبه) در چهارمین بازی خود در المپیک ریو برابر مصر به میدان رفت و این تیم را ۳ بر صفر شکست داد تا با ثبت دومین برد خود در المپیک حضورش را در جمع هشت تیم برتر مسجل کند.