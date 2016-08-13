به گزارش خبرنگار مهر، سیامک سلیمانی ظهر شنبه در شورای هماهنگی بانک های چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه فعال سازی واحدهای صنعتی و کاهش نرخ بیکاری اولویت اصلی در چهارمحال و بختیاری است، اظهار داشت: باید از ظرفیت های بخش تولید در مسیر توسعه استان استفاده کرد.

وی ادامه داد: فعال سازی واحد های صنعتی موجب ایجاد اشتغال بدون سرمایه گذاری می شود و این امر نقش مهمی در حل مشکلات بیکاری جوانان دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه رونق بازار موجب رونق تولید واحدهای صنعتی می شود، تاکید کرد: منابع بانکی باید در مسیر درست به واحد های صنعتی و تولیدی اختصاص پیدا کند تا روند فعال سازی واحد های صنعتی به خوبی انجام شود.

وی ادامه داد: تا پایان سال اشتغال قابل توجهی در حوزه صنعت در این استان ایجاد می شود.