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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۹:۴۰

در چهارمحال و بختیاری؛

بانک های زمینه پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی را تسهیل کنند

بانک های زمینه پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی را تسهیل کنند

شهرکرد- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: بانک های زمینه پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری را تسهیل کنند.

به گزارش خبرنگر مهر، نعیم امامی ظهر شنبه در شورای هماهنگی بانک های چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بانک های زمینه پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری را تسهیل کنند، اظهار داشت: باید نگاه بانک ها به واحدهای تولیدی تغییر کند و در پرداخت تسهیلات تسهیل گری شود.

وی عنوان کرد: هم اکنون ۴۸ طرح صنعتی برای دریافت تسهیلات به بانک ها معرفی شده اند که ضرورت دارد تسهیلات به این واحد های صنعتی در راستای رونق بخش تولید استان پرداخت شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: طی برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال با فعال شدن واحدهای صنعتی بیش از ۱۶ هزار شغل در این استان ایجاد می شود.

وی بیان کرد: مشکلات تمام واحد های صنعتی طی نشست های مختلف شناسایی شده است و حل این مشکلات موجب ایجاد اشتغال در استان می شود.

کد مطلب 3740304

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