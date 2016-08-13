رضا قاسمی هفتم شد و از صعود به نیمه نهایی بازماند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، امروز و در ادامه رقابتهای دوومیدانی سی و یکمین دوره بازیهای المپیک برزیل دونده سرعتی ایران در دوی ۱۰۰ متر مقدماتی به مصاف رقبای خود رفت.

رضا قاسمی اولین دونده ایران در گروه اول بود که به مصاف دوندگانی از قطر، نیجریه، بحرین، برونئی، بریتانیا، باهاماس، آمریکا و غنا رفت.

دونده ایران در این مسابقه ۱۰ ثانیه و ۴۷ صدم ثانیه در میان ۹ ورزشکار حاضر در این گروه در رده هفتم ایستاد و به کار خود در این رقابتها با این رکورد پایان داد. تنها دو ورزشکار هر گروه جواز حضور در مرحله نیمه نهایی مسابقات را بدست می آورند.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار می‌شود. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.