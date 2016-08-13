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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۹:۵۵

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛

تفتیان در دور مقدماتی دوی ۱۰۰ متر سوم شد

تفتیان در دور مقدماتی دوی ۱۰۰ متر سوم شد

دونده سرعتی ایران در گروه سوم دور مقدماتی دوی ۱۰۰ متر المپیک ریو به عنوان سومی رسید و برای صعود باید منتظر نتایج دیگر رقبای خود در گروه‌های بعدی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر از ریودوژانیرو برزیل، در ادامه رقابتهای دوومیدانی سی و یکمین دوره بازیهای المپیک در برزیل حسن تفتیان دونده سرعتی ایران در دوی ۱۰۰ متر به مصاف رقبای خود رفت و  در گروه سوم با دوندگانی از کشورهای عربستان، جامائیکا، سنت کیتس، چین، مراکش ، جزایر کایمان و هائیتی مسابقه داد. 

تفتیان در این گروه با زمان ۱۰ ثانیه و ۱۷ صدم ثانیه به عنوان نفر سوم از خط پایان گذر کرد. با توجه به اینکه به غیر از دو نفر اول هر گروه نفراتی که رکوردهای خوبی را به ثبت رسانده اند، شانس صعود به مرحله نیمه نهایی بازیهای المپیک را دارند باید تا انتهای دور مقدماتی منتظر ماند تا شاید تفتیان شانس صعود به دور بعد را بیابد. 

پیش از این دونده کشورمان رضا قاسمی در گروه اول دور مقدمای دوی ۱۰۰ متر مردان با زمان ۱۰ ثانیه و ۴۷ صدم ثانیه در گروه خود هفتم شد و موفق به صعود به مرحله بعد نشد. 

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار می شود. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.

کد مطلب 3740314

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