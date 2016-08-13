عکاس خبرگزاری مهر در سومین جشنواره ملی عکس «شیراز امروز» تقدیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه در آیین پایانی سومین جشنواره ملی عکس «شیراز امروز» که در بخش های گردشگری و زیارتی و عمران و پیشرفت شهری برگزار شد برگزیدگان معرفی شدند.

در این مراسم که با حضور رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، معاون فرهنگی شهرداری و رئیس اداره ادبی و مجامع هنری فرهنگ و ارشاد فارس برگزار شد، پس از اینکه کیهان ولی نژاد، عضو هیئت داوران به بخشهایی از بیانیه پایان سومین جشنواره عکس شیراز امروز اشاره کرد، برگزیدگان دو بخش معرفی شدند که در بخش عمران و پیشرفت شهری سینا کهنسال مقام اول را کسب کرد و لوح تقدیر، جایزه نقدی و تندیس جشنواره را به دست آورد.

در این بخش همچنین سامان باقری و وحید امیری موفق به دریافت جوایز نقدی و لوح تقدیر دوم و سوم شدند و محمدرضا آقایی و پوریا نادری شایسته تقدیر گردیدند.

بخش گردشگری و زیارتی سومین جشنواره ملی عکس شیراز امروز نیز برگزیدگانی داشت که در این بخش تندیس، لوح تقدیر و جایزه نقدی مقام اول به علی عابدی، لوح تقدیرو جایزه نقدی جایگاه دوم به احسان برنجکار و لوح تقدیر و جایزه نقدی سوم به صادق ذباح از خراسان رضوی تعلق گرفت.

این درحالیست که در بخش گردشگری و زیارت جشنواره یادشده، محمدحسین بمبئی رو و امین برنجکار، عکاس خبرگزاری مهر شایسته تقدیر شدند.

نمایشگاه آثار راه یافته به سومین جشنواره ملی عکس شیراز امروز افزون بر نگارخانه استاد غلامی فرهنگ و ارشاد فارس در نگارخانه باغ ملی گشایش یافت.