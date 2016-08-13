رضا قاسمی حذفش را گردن «هارتینگ» انداخت!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، رضا قاسمی در گروه اول رقابتهای دوی ١٠٠ متر المپیک هفتم شد و از صعود بازماند.وی پس از پایان کار خود در این رقابتها اظهارداشت: روز خیلی بدی پشت سر گذاشتم. شرایط مسابقه اصلا خوب نبود. لحظه استارت سر و صدای زیادی شد، چراکه هارتینگ دور افتخار می زد و ورزشگاه خیلی پر سر و صدا شد.

وی ادامه داد: به همین خاطر تمرکزم بهم ریخت. رکوردم خیلی بد است. در سه سال اخیر به این بدی نبودم. تا قبل از مسابقه خودم فکر می کردم که شرایط خیلی خوبی دارم و امیدوار بودم که صعود می‌کنم،اما لحظه ای که وارد پیست شدم، همه معادلاتم بهم ریخت.

قاسمی یادآور شد: چیزی که می گویم، بهانه نیست، شرایط مسابقه برایم اصلا خوب نبود. شاید اگر در گروه دوم یا سوم بودم، بهتر می دویدم. به هر حال این مسابقه برایم تمام شد اما امیدوارم فکری به حال دوومیدانی شود. نتایجی که تا این لحظه کسب شده، نشان می دهد که دوومیدانی روند نزولی دارد و باید برایش فکری کرد.