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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۲۰:۰۷

مدیر دفتر اجرایی طرح‌های فاضلاب شرکت آبفای آذربایجان غربی خبر داد:

سامانه فاضلاب شهرک گلمان ارومیه سال ۹۶ آماده بهره برداری می شود

سامانه فاضلاب شهرک گلمان ارومیه سال ۹۶ آماده بهره برداری می شود

ارومیه - مدیر دفتر اجرایی طرح‌های فاضلاب شرکت آبفای آذربایجان غربی از بهره برداری سامانه فاضلاب شهرک گلمان در نیمه نخست سال ۹۶ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرعلی فتاحی بعد از ظهر شنبه در جریان بازدید خبرنگاران از طرح های فاضلاب شرکت آب و فاضلاب شهری استان با بیان اینکه عملیات اجرایی پروژه احداث شبکه مدرن فاضلاب در شهرک گلمان ارومیه از سال ۹۲ آغاز شده است افزود: تاکنون در قالب قرارداد با پیمانکار، ۱۲ کیلومتر لوله گذاری در معابر انجام گرفته است و سایر عملیات تکمیلی مطابق برنامه‌ریزی انجام و در سال‌های آینده اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: سامانه فاضلاب گلمان ارومیه با هدف دستیابی مردم به سیستم دفع فاضلاب بهداشتی، مدرن و افزایش سطح رفاه مردم و علاوه بر آن، برای کاهش مشکلات زیست محیطی و جلوگیری از آلودگی‌های زیرسطحی احداث می‌شود.

فتاحی ادامه داد: از سایر اهداف این طرح می‌توان به، ساماندهی و جلوگیری از دفع غیربهداشتی و غیراصولی پساب‌های خانگی در سطح معابر و مهیا کردن زیرساخت شبکه مدرن و بهداشتی فاضلاب برای استفاده اهالی ساکن در مساکن مهر و تولید پساب قابل استفاده در امور کشاورزی و هدایت آن به سمت دریاچه ارومیه اشاره کرد.

مدیر دفتر اجرایی طرح‌های فاضلاب شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با بیان اینکه سامانه فاضلاب گلمان ارومیه بر مبنای جمعیت ۱۸۰ هزار نفری پیش بینی‌شده است عنوان کرد: حجم افق طرح این تصفیه خانه فاضلاب ۲۷ هزار و ۳۶۰ متر مکعب در شبانه روز بوده و خط انتقال فاضلاب خام آن چهار کیلومتر و خط انتقال پساب آن پنج کیلومتر بوده است.

فتاحی ادامه اد: زمین مورد نیاز تصفیه خانه به مساحت پنج هکتار به استناد مصوبه شورای تامین مسکن و حمل و نقل توسط اداره راه و شهرسازی تحویل شده و زمین مورد نیاز برای احداث ایستگاه پمپاژ به متراژ دو هزار و ۱۰۰ متر مربع به مبلغ سه هزار و ۱۰۰ میلیون ریال توسط شرکت آب و فاضلاب تملک شده است.

وی اضافه کرد: این طرح در حال حاضر ۵۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد که برآورد اجرایی پروژه در افق طرح ۹۰۰ میلیارد ریال و اعتبار مصوب از محل اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه مربوط به سال ۹۴ مبلغ ۱۵۸، ۲۰ میلیارد ریال و اعتبار تخصیصی نیز ۴۷، ۴۶ میلیارد ریال است.

مدیر دفتر اجرایی طرح‌های فاضلاب شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی گفت: کل اعتبار موردنیاز برای تکمیل فاز اضطراری تصفیه خانه با منطور نمودن دیون مربوطه به طرح ستاد احیا در سال گذشته ۱۱۰ میلیارد ریال است.

کد مطلب 3740327

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