سطح بيمه تكميلي فرهنگيان افزايش مي يابد

محمدرضا محدث خراساني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، تاكيد كرد: با توجه به اينكه بيمه خدمات درماني تمامي خدمات بيمه اي را انجام نمي دهد ، وزارت آموزش و پرورش همه ساله از طريق بيمه هاي تكميلي به حل بسياري از اين مشكلات اقدام مي كند.
معاون برنامه ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش ، گفت: خوشبختانه امسال با همكاري شركت هاي بيمه اي ، موفق شده ايم تا سطح خدمات بيمه تكميلي را افزاش دهيم و مواردي را كه تا كنون جزء تعهدات بيمه اي نبوده ، به اين ليست اضافه كنيم.
وي اين موارد را شامل جراحي لثه ، پرداخت هزينه هاي راديولوژي ، آزمايش ، فيزيوتراپي ، پاتولوژي ، نوار قلب و همچنين پرداخت هزينه تا سقف 30 ميليون ريال به بيماران صعب العلاج اعلام كرد.
محدث خراساني اضافه كرد: برخي از تعهدات قبلي اين بيمه در مورد راديولوژي ، ام اس ، سرطان شيميايي و سطوح خدماتي آنان تا 2ميليون تومان افزايش يافته است.
معاون وزير آموزش و پرورش گفت: درسال تحصيلي گذشته يك ميليون و 100هزار نفر عضو اين بيمه شده بودند و امسال پس از مهر ماه و پايان ابلاغ به استان ها ، تعداد نهايي اعضاء مشخص خواهد شد.
