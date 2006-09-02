  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۱ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۰۹

/ در سال تحصيلي جديد /

سطح بيمه تكميلي فرهنگيان افزايش مي يابد

معاون وزير آموزش و پرورش از افزايش سطح بيمه تكميلي فرهنگيان در سال تحصيلي جديد خبر داد.

محمدرضا محدث خراساني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، تاكيد كرد: با توجه به اينكه بيمه خدمات درماني تمامي  خدمات بيمه اي را انجام نمي دهد ، وزارت آموزش و پرورش همه ساله از طريق بيمه هاي تكميلي به حل بسياري از اين مشكلات اقدام مي كند.

معاون برنامه ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش ، گفت: خوشبختانه امسال با همكاري شركت هاي بيمه اي ، موفق شده ايم تا سطح خدمات بيمه تكميلي را افزاش دهيم و مواردي را كه تا كنون جزء تعهدات بيمه اي نبوده ، به اين ليست اضافه كنيم.

وي اين موارد را شامل جراحي لثه ، پرداخت هزينه هاي راديولوژي ، آزمايش ، فيزيوتراپي ، پاتولوژي ، نوار قلب و همچنين پرداخت هزينه تا سقف 30 ميليون ريال به بيماران صعب العلاج اعلام كرد.

محدث خراساني اضافه كرد: برخي از تعهدات قبلي اين بيمه در مورد راديولوژي ، ام اس ، سرطان شيميايي و سطوح خدماتي آنان تا 2ميليون تومان افزايش يافته است.

معاون وزير آموزش و پرورش گفت: درسال تحصيلي گذشته يك ميليون و 100هزار نفر عضو اين بيمه شده بودند و امسال پس از مهر ماه و پايان ابلاغ به استان ها ، تعداد نهايي اعضاء مشخص خواهد شد.

کد خبر 374033

