تشدید تدابیر امنیتی در شهر «لورد» فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری اِی بی سی، وزیر کشور فرانسه امروز در جریان سفر به شهر «لورد»، از تشدید تدابیر امنیتی در این شهر خبر داد.

بر اساس اعلام اِی بی سی نیوز، «برنار کازونوو» وزیر کشور فرانسه امروز در بازدید از شهر «لورد» که محل استقرار ۵۰۰ نیروی امنیتی است، اعلام کرد قصد دارد تدابیر امنیتی در این شهر را که مقصد گردشگران زیادی جهت شرکت در یکی از جشن‌های کاتولیک ها است، افزایش دهد.

بر اساس اعلام وزیر کشور فرانسه، قرار است ۳۰۰ نیروی بیشتر به همراه تیمی از عوامل خنثی سازی بمب نیز برای حفظ امنیت کامل در این مکان در برابر تهدیدهای تروریستی به محل اعزام شوند.

گفتنی است کشور فرانسه در ماه های اخیر قربانی دو حمله تروریستی بوده است. در روز چهاردهم ژوئیه، راننده یک کامیون با هجوم ناگهانی و عامدانه به داخل جمعیتی که برای تماشای مراسم روز «باستیل» در شهر «نیس» جمع شده بودند، دست کم ۸۵ نفر را به کام مرگ کشاند.

همچنین، در بیست و ششم ژوئیه نیز دو مرد مسلح با حمله به کلیسایی در شهر «سنت اتین روان» این کشور و گروگانگیری، یک کشیش را به قتل رساندند.

گروه تروریستی- تکفیری داعش مسئولیت حمله به این کلیسا را بر عهده گرفت و اعلام کرد که مهاجمان از عناصر این گروهک بوده اند.