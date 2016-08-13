به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اِی بی سی نیوز، دختر «جان مک کین» سناتور تندرو جمهوریخواه و نامزد نهایی این حزب در رقابت با «باراک اوباما» رئیس جمهور کنونی آمریکا در سال ۲۰۰۸ در توئیت امروز خود، انتخابات آتی آمریکا را «مزخرف» عنوان کرد.

به گزارش اِی بی سی نیوز، «مگان مک کین» دختر سناتور «جان مک کین» با انتقاد از هر دو نامزد پیشتاز در رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری کشورش در سال ۲۰۱۶ در حساب توئیتر خود نوشت: من زیر بار رأی دادن به «دونالد ترامپ» یا «هیلاری کلینتون» نمی روم.

وی در ادامه نوشته خود، انتخابات آتی آمریکا را چنین توصیف کرد: من واقعاً از آینده این کشور بیمناک هستم. این یک انتخابات مزخرفی است.

«مگان مک کین» ۳۱ ساله با اشاره به حامیان «دونالد ترامپ» نوشت: من از افرادی که به دنبال یافتن مقصر در شکست یک نامزد هستند، بیزارم.

این در حالیست که دیروز نیز ۷۰ نفر از افراد برجسته حزب جمهوریخواه با ارسال نامه ای، با انتقاد از «تفرقه افکنی» و «بی‌کفایتی» ترامپ از رئیس کمیته ملی این حزب خواسته‌اند تا از کمک به کمپین انتخاباتی «دونالد ترامپ» نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا خودداری کند.