محک تصویری جدید از یاری رساندن به همنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر فرهادی در حاشیه حضور در کنسرت گروه کامکارها، گفت: موسسه محک با تعریف تازه خود از امر خیریه تصویری تازه از یاری رساندن به همنوع بدون احساس ترحم ارائه کرده است و من بابت این تعریف از این مؤسسه تشکر می کنم. در حال حاضر محک نه تنها الگویی در میان موسسات خیریه در ایران است که توانسته است خود را به الگویی برای مؤسسات خیریه در جهان نیز تبدیل کند.»
وی با بیان اینکه موسسات مردمنهاد توانستهاند بخشی از مشکلات اجتماعی را مرتفع سازند گفت: معتقدم هنرمندان با فعالیتهای خیریه می توانند توجه عموم را نسبت به این امور بیشتر کنند.
فرهادی با اشاره به فستیوال موسیقی شبهای بارانا در حمایت از کودکان محک گفت: امیدوارم چنین رویدادهایی توجه افراد بیشتری از جامعه را برای کمک به همنوعان خود جلب کند.
وی در پایان گفت: از نظر من، بیش از آنکه برخی افراد نیازمند کمک ما باشند، ما به لحاظ روحی نیازمند کمک کردن به ایشان هستیم و حضور در رویدادهای خیریه این نیاز را مرتفع میسازد.
فستیوال موسیقی بارانا، با حضور گروههای موسیقی از ۲۱ تا ۲۹ مرداد ماه ادامه دارد. ۵ درصد از عواید تمامی اجراهای این فستیوال به موسسه خیریه محک تعلق میگیرد.
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