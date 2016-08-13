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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۲۱:۱۳

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

۲۳۷طرح کشاورزی در چهارمحال و بختیاری تسهیلات دریافت می کنند

۲۳۷طرح کشاورزی در چهارمحال و بختیاری تسهیلات دریافت می کنند

شهرکرد- مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۳۷ طرح کشاورزی در چهارمحال و بختیاری برای گرفتن تسهیلات به بانک های این استان معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله غریب بعد از ظهر شنبه در شورای هماهنگی بانک های چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۲۳۷ طرح کشاورزی در چهارمحال و بختیاری تسهیلات دریافت می کنند، اظهار داشت: با احداث این طرح های کشاورزی اشتغال قابل توجهی در بخش کشاورزی برای فارغ التحصیلان این حوزه ایجاد می شود.

وی عنوان کرد: بخش کشاورزی مهمترین حوزه برای تحقق اقتصاد مقاومتی در این استان است.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: باید از ظرفیت های استان چهارمحال و بختیاری برای توسعه بخش کشاورزی در این استان استفاده کرد.

وی ادامه داد: هم اکنون استان چهارمحال و بختیاری در حوزه های مختلف کشاورزی توانسته رتبه های برتر کشور را کسب کند.

کد مطلب 3740357

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