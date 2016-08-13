سلامت اجتماعی مبنای هیچ سند و برنامه ملی قرار نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن موسوی چلک شنبه شب در کارگروه اجتماعی استان اظهار کرد: در شناسنامه اجتماعی استان تمامی مؤلفه‌های اجتماعی درج شده است.

وی با بیان اینکه حوزه اجتماعی به معنای اعم حوزه‌ای است که در نظام سیاست گذاری کشور مغفول و در حاشیه مانده است، افزود: مظلومیت حوزه اجتماعی حتی در آخرین اصلاحات نیز در سیاست گذاری ها دیده نمی‌شود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر اینکه باید نگران حوزه اجتماعی در کشور باشیم، گفت: حوزه اجتماعی به گونه‌ای امنیت کشور را تهدید کرده است که مقام معظم رهبری بر این حوزه تاکید فراوان دارد.

جمعیت زنان سرپرست خانوار رو به افزایش است

وی با اشاره به اینکه ۱۵ میلیون پرونده قضایی در سطح کشور تشکیل شده است، بیان کرد: از این رقم کمتر از ۳۰۰ هزار پرونده مربوط به مواد مخدر است.

موسوی با بیان اینکه نوع نگاه به آسیب‌های اجتماعی در ایران متفاوت است، تصریح کرد: آمار ورودی‌های زندان‌ها در کشور به دلیل افزایش روز به روز نگران کننده است.

وی با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه نگاه واقع بینانه تری تحت عنوان زندان زدایی به زندان‌ها شده است، عنوان کرد: جمعیت زنان سرپرست خانوار در کشور رو به افزایش است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: دو میلیون و ۵۵۳ هزار زن سرپرست خانوار در سال ۹۰ در کشور شناسایی شده‌اند، گفت: ۸۰ درصد کودکانی که در مراکز بهزیستی نگهداری می‌شوند نیز کودکان بد سرپرست هستند.

وی با بیان اینکه شاخص سرمایه اجتماعی در ایران وضعیت خوبی ندارد، افزود: محلات ناکار آمد شهری نیز از دیگر نگرانی‌ها در حوزه افزایش آسیب‌های اجتماعی است.

۱۸ میلیون جمعیت کشور در محلات ناکارآمد شهری زندگی می‌کنند

موسوی با اشاره به اینکه ۱۸ میلیون نفر از جمعیت کشور در محلات ناکارآمد (محلات حاشیه نشین) شهری زندگی می‌کنند، بیان داشت: میزان آسیب پذیری زنان، کودکان و جوانان در این مناطق بیشتر است.

وی با بیان اینکه کشور ایران رتبه ۱۰۵ را در حوزه نشاط و شادابی از بین ۱۵۷ کشور دنیا دارد، تصریح کرد: باید در حوزه شادابی جامعه جدی‌تر و با برنامه ریزی دقیق‌تری کار کرد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه ۲۳ درصد مردم کشور حداقل دچار یک اختلال هستند، گفت: ۱۲ درصد مردم کشور دچار افسردگی هستند.

۲۵ درصد معتادان مواد مخدر صنعتی مصرف می کنند

وی با بیان اینکه بیش از ۲۵ درصد معتادان مواد مخدر صنعتی مصرف می‌کنند، افزود: در چند ساله اخیر به دلیل نشاط آور بودن مواد مخدر صنعتی گرایش به سمت این نوع مواد افزایش داشته است.

موسوی با اشاره به اینکه آسیب‌های اجتماعی به سمت آسیب‌های اجتماعی نشاط آور و خانواده‌ها تغییر مسیر داده است، عنوان کرد: متاسفانه تا به امروز در پیشگیری آسیب های اجتماعی به درستی کار نشده است.

وی با بیان اینکه برزو رسانی شناسنامه اجتماعی استان از راه اندازی آن مهم‌تر است، گفت: با توجه به محدودیت منابع اعتباری شناسنامه اجتماعی می‌تواند کمک خوبی در توزیع منابع داشته باشد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی استان باید شناسنامه اجتماعی استان را در اختیار همه دستگاه‌ها قرار دهد، عنوان داشت: این شناسنامه می‌تواند به عنوان داشبورد مدیریتی استان مورد استفاده قرار گیرد.

مطالبه گری اجتماعی در ایران ضعیف است

وی با بیان اینکه مطالبه گری اجتماعی در ایران بسیار ضعیف است، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی مطالبه گر حقوق شهروندی و اجتماعی نبوده و نخواهد بود.

موسوی با اشاره به اینکه هر زمانی که مردم خود مطالبه گری کنند می‌توانند حق و حقوق خود را دریافت کنند، افزود: متاسفانه به بخش حقوق شهروندی در حوزه اجتماعی توجه زیادی نمی‌شود.

وی با بیان اینکه کشور ایران عموماً حوزه اجتماعی را بسیار سهل و آسان گرفته است، بیان کرد: آینده نگری در این حوزه نیز بسیار کم است.

وی با اشاره به اینکه تا زمانی که سلامت اجتماعی مبنای سیاست گذاری‌ها نشود باید هزینه اتفاقات گذشته را پرداخت کرد، تصریح کرد: تا به امروز در هیچ مقوله ملی و سندی سلامت اجتماعی مبنای کار قرار نگرفته است.

وی افزود: تا زمانی که سیاست اجتماعی مشخصی نداشته باشیم نمی‌توانیم موفق عمل کنیم.