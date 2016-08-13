به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله مقدماتی سومین دوره مسابقات جمع آوری سوانح ریلی با حضور مدیرعامل، قائم مقام، معاونان و مدیران شرکت بهره برداری مترو تهران وحومه در پایانه صادقیه برگزار شد.

احمدی بافنده ضمن تبریک دهه کرامت، گفت: برگزاری این مسابقات باعث می شود تا کارکنان مترو آمادگی بیشتری در هنگام برخورد با سوانح داشته باشند و تمرین علمی و عملی مناسبی برای این افراد است.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران با تاکید براین نکته که باید در مترو روی "ثانیه ها حساب کرد" اظهار داشت: در هنگام بروز حادثه در مترو ثانیه ها هم اهمیت حیاتی پیدا می کنند و باید در این مسابقات تجهیزات، نحوه عملیات و... را مرور کرد تا پرسنل بدانند کدام عمل بهترین نتیجه را حاصل می کند.

وی در ادامه به مسولیت سنگین معاونت عملیات نقلیه ریلی و معاونت زیر بنایی در شرکت بهره برداری مترو تهران اشاره کرد و گفت: نوع فعالیت این دو معاونت درونگرا است و خدمات این افراد در معرض دید مردم نیست، زحمات آنها کمتر دیده می شود اما من به نوبه خود از معاونین محترم و زیرمجموعه آنها تقدیر و تشکر می کنم.

در ادامه این مراسم مهندس عبداله پور قائم مقام مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران با بیان اینکه هماهنگی و یکپارچگی در بین تیم های این مسابقه مشهود است، گفت: بایستی این روحیه را بین دیگر گروهای کاری در مترو نیز تقویت کنیم تا شاهد ارتقا هرچه بیشتر خدمات رسانی باشیم.

وی درادامه خاطرنشان کرد: بایستی همکاران جمع آوری سوانح ریلی با لباس فرم مشخص خود در ایستگاه ها تردد کنند تا مردم ومسافران با امنیت خاطر بیشتر با مترو سفر کنند و بدانند که چنین واحدی در مترو همواره آماده باش است تا در صورت بروز هر حادثه ای به سرعت وارد عمل شود.

مرحله مقدماتی سومین دوره مسابقات جمع آوری سوانح ریلی امسال نیز طبق سنوات گذشته در فضایی صمیمی و رقابتی بین تیم های پایانه فتح آباد(گروه رنجرها)، مهرشهر(گروه رعد) و صادقیه(گروه تندر) برگزار و طبق نظر داوران تیم پایانه فتح آباد با کسب 45 امتیاز حائز رتبه برتر شد و به مسابقات کشوری راه پیدا کرد. تیم مهرشهر با کسب 41 امتیاز در جایگاه دوم و تیم پایانه صادقیه در جایگاه سوم قرار گرفت. مسابقات کشوری دهه مبارک فجر در مشهد برگزار می شود.