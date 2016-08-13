اکثر محلات واقع در منطقه ۲۰ دارای بافت فرسوده هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پیرهادی گفت: با توجه به اینکه گسل شمال ری از محدوده محله شهادت می گذرد این مسئله برای این محله و محلات همجوار حائز اهمیت است. طبق آمار ارائه شده ۱۳۷ هکتار از مساحت منطقه ۲۰، بافت فرسوده می باشد.

پیرهادی افزود: برخی از ساختمان های موجود در این محلات، بسیار ناپایدار بوده که به دلیل عدم بضاعت مالکین و فراتر از آن، عدم اطلاع مناسب از مزایا و تسهیلات نوسازی در این بافت ها، ساکنان این بناها همچنان در سرپناهی نا امن به سر می برند.

رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد، در بافت فرسوده شهر تهران بسته های تشویقی مناسبی اعم از تخفیفات عوارض صدور پروانه، تخفیفات پارکینگ، پرداخت کمک هزینه طراحی و اجرای نما، پرداخت وام نوسازی و ... در نظر گرفته شده است که می بایست اطلاع رسانی مناسب در این خصوص بعمل آید.

پیرهادی مشکل دیگر محله شهادت را وجود زمین های بایر در این محله بیان نمود. وی افزود چند قطعه زمین بایر نیز در محله شناسایی گردیده که دارای مالکین حقیقی می باشد و از شهرداری خواسته ایم نسبت به ساماندهی و تعیین تکلیف این زمین ها اقدام نماید.

در ادامه عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران رفع ترافیک خیابان شهید علی نواز را از دیگر خواسته های شهروندان این محله برشمرد. پیرهادی ادامه داد ساماندهی و جمع آوری کارتن خواب ها در سطح محله، تجهیز ساختمان سرا، حمایت از زنان سرپرست خانوار و همچنین حضور پررنگ تر نیروی انتظامی و استقرار کانکس نیروی انتظامی از دیگر خواسته های اهالی بوده که موارد مطروحه به شهردار تهران، معاونین خدمات شهری، اجتماعی و فرهنگی، حمل و نقل و ترافیک، معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ منعکس گردید و پیگیری این موارد در کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران در حال انجام می باشد.