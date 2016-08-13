دیدار نماینده ویژه اوباما با «مسعود بارزانی» در اربیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، «برت مک گورک» نماینده ویژه اوباما در ائتلاف بین المللی به اصطلاح ضد داعش روز شنبه در سفر به اربیل با «مسعود بارزانی» رئیس منطقه کردستان عراق دیدار و گفتگو کرد.

بنا بر بیانیه ریاست منطقه کردستان عراق، بارزانی با «فالح الفیاض» مشاور امنیت ملی عراق و مک گورک در چارچوب هیاتی مشترک در خصوص آزادسازی شهر موصل از سیطره داعش به بحث و تبادل نظر پرداخته است.

بر اساس این بیانیه، در دیدار بارزانی و مک گورک جزئیات عملیات آزادسازی موصل و تاکید بر توافق طرف های عراقی در خصوص مرحله بعد از داعش و طرف های شرکت کننده در آزادی موصل مورد بحث قرار گرفته است.

به اعتقاد کارشناسان سیاسی آمریکایی ها در تلاش هستند تا نسخه ای مشخص از نحوه مدیریت موصل پس از داعش را بر دولت عراق تحمیل کنند.

لازم به ذکر است که نماینده اوباما پیشتر روز پنجشنبه گذشته در بغداد با مقام های عراقی از جمله حیدر العبادی نخست وزیر ، سلیم الجبوری رئیس پارلمان و خالد العبیدی وزیر دفاع عراق دیدار کرده بود.